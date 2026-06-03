Mona Vilardo celebra parceria com Lucinha Lins em musical sobre Fafá de Belém

A atriz e cantora Mona Vilardo vive um momento especial na carreira. Integrante do elenco da série Arcanjo Renegado, do Globoplay, ela foi escolhida para interpretar Fafá de Belém na temporada paulistana de "Fafá de Belém, O Musical", espetáculo que estreia em 12 de junho no Teatro Claro Mais SP, localizado no Shopping Vila Olímpia.

Com produção da Fato Produções e direção de Gustavo Gasparani, o musical retrata a trajetória de uma das maiores vozes da música brasileira. Para conquistar o papel, Mona enfrentou uma concorrida seleção que reuniu mais de 300 candidatas de diferentes regiões do país.

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Segundo a atriz, a combinação entre sua experiência musical e teatral foi determinante para o resultado. Sua relação com a música começou ainda na infância, aos oito anos, e mais tarde ela se formou em canto lírico pela UNIRIO, levando seu trabalho para turnês na Europa e nos Estados Unidos. Nos palcos, foi dirigida por nomes como Bibi Ferreira, Diogo Vilela, Roberto Bomtempo, Miguel Vellinho, Cacá Mourthè e Tim Rescala. Na televisão, participou de produções como "Órfãos da Terra", "Deus Salve o Rei" e "Gênesis", além de integrar atualmente o elenco de Arcanjo Renegado.

"Agradeço ao Jô Santana, ao Gustavo Gasparani e ao Marcelo Alonso Neves pelo olhar sensível durante todo o processo. Percebi a emoção da banca quando cantei 'Coração do Agreste' na audição. Representar Fafá de Belém é um grande desafio, mas minha trajetória artística sempre foi movida por eles", afirma.

Preparação para dar vida a Fafá

Para construir a personagem, Mona conta com o acompanhamento da fonoaudióloga Mariana Baltar, que participa do desenvolvimento vocal da interpretação.

"É uma alegria acompanhar a Fafá que floresce da Mona. Trata-se de um trabalho delicado, que vai muito além da imitação. O objetivo é revelar nuances, texturas e características da voz, permitindo um encontro genuíno entre a atriz e a personagem", explica a especialista.

Parceria com Lucinha Lins

Na montagem, Mona dividirá o papel com Lucinha Lins, artista que ela considera uma referência em sua trajetória. A aproximação entre as duas revelou ainda uma curiosa coincidência profissional: em momentos diferentes da carreira, ambas interpretaram Maria Madalena na ópera "Alabê de Jerusalém", de Altay Veloso.

"Há anos desenvolvo pesquisas e projetos voltados para a valorização das mulheres. Participar agora de um musical sobre Fafá de Belém reforça a importância de homenagear artistas que abriram caminhos para tantas outras. Estudei muito para chegar até aqui e receber a oportunidade de alternar esse papel com Lucinha Lins é um presente", comemora.

Pesquisa e preservação da memória da música brasileira

Além da atuação nos palcos e na televisão, Mona Vilardo é reconhecida pelo trabalho de pesquisa e preservação da história das cantoras do rádio. Ao longo dos anos, desenvolveu projetos dedicados a nomes como Marlene, Emilinha Borba e Ângela Maria, reunindo essa produção em livros, espetáculos, palestras, oficinas e programas de rádio.

Entre os destaques estão os espetáculos "Elas por Ela – As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo" e "As Rainhas do Rádio em Concerto", que levou mais de duas mil pessoas ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Também assina obras como "Marlene – A Voz que se Fez Escutar", "Dalva, Minha Vó e Eu" e "No Compasso – Só Eu Sei o Que Elas Passam", além do programa "As Donas da Voz – As Mulheres no Rádio", exibido pela Rádio Cultura Brasil.

Agora, ao assumir o desafio de interpretar Fafá de Belém nos palcos, Mona acrescenta mais um capítulo à trajetória dedicada à valorização e à memória das grandes vozes femininas da música brasileira.