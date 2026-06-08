Influencer Dillyene Santana revela curiosidades sobre a Torre Eiffel

A Torre Eiffel é o grande símbolo de Paris, mas esconde segredos que vão muito além do que os turistas veem. Para revelar os bastidores da "Dama de Ferro", a influenciadora Dillyene Santana listou oito curiosidades surpreendentes sobre o monumento. Anota aí:

Ela "cresce" no verão

Por causa da expansão térmica do ferro no calor, a torre pode aumentar até 15 cm durante a estação mais quente.

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Tinha prazo de validade

O projeto original previa que ela durasse apenas 20 anos. O monumento só escapou da demolição porque virou uma gigante antena de rádio.

Apartamento secreto

No topo existe um espaço privativo que Gustave Eiffel usava para receber convidados ilustres. Thomas Edison já tomou um café por lá.

Pintura à mão

Para evitar a ferrugem, a torre é totalmente repintada à mão a cada 7 anos. São cerca de 60 toneladas de tinta.

Já foi camaleoa

Antes do atual "Marrom Torre Eiffel", a estrutura já foi amarela, marrom-avermelhada e cor de mostarda.

Rejeitada por Barcelona

O projeto foi oferecido primeiro à cidade espanhola, mas foi recusado por ser considerado "caro e estranho" demais.

O brilho noturno

Toda noite, 20.000 lâmpadas cintilantes fazem a torre brilhar por 5 minutos a cada hora cheia.

Peso gigante

Com 330 metros de altura, a estrutura pesa 10.100 toneladas. Dá pra comparar com 10.000 carros empilhados.