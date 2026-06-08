Aretuza Lovi retorna às raízes pop com lançamento de single ‘Caipiranhas’: 'Era o momento de voltar'

Aretuza Lovi inicia uma nova fase da carreira com o lançamento de "Caipiranhas", single que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (11), e abre os caminhos para seu próximo álbum. A faixa marca um reencontro da cantora com a sonoridade pop que esteve presente em sucessos como "Catuaba" e que ajudou a construir sua identidade musical ao longo da carreira.

O retorno acontece em um momento especial para a artista, que se prepara para completar 15 anos de carreira em 2027. Ao olhar para sua trajetória, Aretuza afirma que sentiu vontade de revisitar elementos que marcaram uma das fases mais importantes de sua história na música.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"No próximo ano, eu completo 15 anos de carreira e, ao longo desse período, experimentei muitos estilos musicais diferentes. Ainda tenho muita coisa para viver e explorar na música, mas quando pensei nesse novo momento, foi impossível não olhar para o que 'Catuaba' representa. A música marcou um momento muito especial da minha vida. Eu já vinha trabalhando e lutando há muito tempo, mas ela foi o pontapé inicial de algo que deu certo exatamente do jeito que eu queria fazer", afirma.

Lançada em 2016, "Catuaba", em parceria com Gloria, se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Aretuza e ajudou a consolidar características que seguem presentes em seu trabalho até hoje. Entre elas está a mistura de ritmos, referências brasileiras e elementos pop que a cantora transformou em marca registrada. "Essa farofa pop é a minha cara. Sempre gostei de misturar todos os elementos musicais possíveis, trazendo muita brasilidade e referências brasileiras, e isso acabou se tornando uma identidade muito forte para mim", explica.

Segundo a artista, "Caipiranhas" nasce justamente desse reencontro com uma sonoridade que continua fazendo sentido em sua carreira, mas agora sob uma nova perspectiva, refletindo tudo o que viveu e experimentou nos últimos anos. "Depois de experimentar tantas coisas, senti no meu coração que era o momento de voltar para essa sonoridade que marcou aquela fase. Agora, retorno para celebrar tudo o que vivi até aqui e também os 15 anos de carreira que estão chegando", completa.