Com MC Koringa e outros ícones do funk, Viva a Noite garante vice-liderança no SBT

Edição especial do "Viva Noite" contou como tema funk dos anos 90 e 2000 - (crédito: Divulgação)

A edição especial do "Viva Noite" deste sábado (6) teve como tema o funk dos anos 90 e 2000 e reuniu grandes ícones do gênero: MC Koringa, Buchecha, Bonde do Tigrão e MC Serginho. Com a participação dos funkeiros, a atração garantiu o melhor desempenho da grade de sábado do SBT.

Exibido entre 22h38 e 0h29, o programa registrou 2,69 pontos de média na Grande São Paulo e alcançou pico de 3,29 pontos. A atração ainda garantiu a vice-liderança em sua principal faixa de confronto.

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Entre 23h47 e 0h29, período em que enfrentou a sessão de filmes da Record, o "Viva a Noite" marcou 2,96 pontos de média, desempenho 8% superior ao registrado pela Record.

Considerado um dos principais nomes do funk nacional, MC Koringa tem uma carreira de três décadas. Além de lançar novos hits, o funkeiro tem sucessos que atravessam gerações como Pra Me Provocar, O Tamborzão tá Rolando, Danada Vem Que Vem, Convocação, Dança Sensual e vários outros sucessos.