Thales Huebra lança novo livro e desenvolve adaptação da obra para série no streaming

O ator, escritor e roteirista Thales Huebra se prepara para lançar, em junho, o livro O Presidente do Morro, obra que marca um novo capítulo em sua trajetória artística e já avança para além das páginas. Paralelamente ao lançamento, o autor desenvolve a adaptação da história para uma série voltada a um grande streaming internacional.

A obra nasceu da vontade de retratar um Brasil muitas vezes apresentado de forma simplificada na ficção, explorando as dinâmicas de poder, os conflitos humanos e as relações que se desenvolvem dentro das comunidades periféricas.

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“‘O Presidente do Morro’ nasceu da minha observação sobre um Brasil que raramente é retratado em toda a sua complexidade. Durante muitos anos, as comunidades periféricas e marginais foram apresentadas apenas sob a ótica da violência ou decadência. Eu queria olhar para esse território de forma mais ampla, entendendo suas estruturas de poder, seus códigos de sobrevivência, seus conflitos morais e, principalmente, a humanidade que existe dentro dele”, explica.

A narrativa acompanha a ascensão de um homem que se torna uma das principais lideranças de sua comunidade, ampliando sua influência para diferentes esferas da sociedade.

“A história acompanha a ascensão de um homem que se torna a principal liderança de uma comunidade e passa a exercer uma influência que ultrapassa os limites do morro. A partir desse personagem, a obra investiga uma pergunta central: quem realmente governa determinados territórios do Brasil?”, afirma.

Embora dialogue com temas como política, segurança pública e desigualdade social, o autor destaca que a essência da obra está nos conflitos humanos.

“‘O Presidente do Morro’ é, acima de tudo, um grande drama humano. É uma história sobre poder, legado, pertencimento, lealdade, corrupção e identidade. O livro busca mostrar que os maiores conflitos não acontecem apenas nas ruas, mas dentro das pessoas”, destaca.

O potencial narrativo da obra também despertou interesse para uma adaptação audiovisual. Segundo Thales, o universo criado no livro possui diversas camadas que podem ser aprofundadas em formato seriado.

“O protagonista é a porta de entrada para um universo muito maior, onde política, segurança pública, religião, negócios, crime organizado e relações familiares se entrelaçam de maneira complexa. A adaptação para série permite justamente expandir esse universo, aprofundando histórias que na literatura aparecem apenas como fragmentos”, explica.

O autor revela que a produção está sendo desenvolvida como uma série premium, apostando em uma combinação de suspense político, drama familiar e personagens complexos.

“Não se trata apenas de uma história sobre criminalidade, corrupção ou investigação. É uma obra sobre poder. Sobre como ele é conquistado, exercido, negociado e perpetuado, em qualquer que seja o território. Esse é um tema universal que desperta interesse em qualquer lugar do mundo”, afirma.

Para Thales, ver um projeto autoral ganhar novos formatos representa a concretização de uma visão artística construída ao longo dos anos.

“Eu nunca enxerguei as linguagens como compartimentos isolados. Teatro, literatura e audiovisual são diferentes formas de contar histórias e de provocar reflexões. O que mais me entusiasma é o potencial de alcance dessa história. Estamos falando de uma narrativa profundamente brasileira, mas que aborda questões universais: poder, família, ambição, amor, traição, pertencimento e sobrevivência”, diz.

O artista acredita que a autenticidade da obra é um dos fatores que podem ampliar sua conexão com diferentes públicos.

“Quando uma narrativa é genuína, ela deixa de ser regional para se tornar universal. É exatamente essa a ambição de ‘O Presidente do Morro’: contar uma história brasileira com qualidade, relevância e escala para ocupar espaço entre as grandes produções do entretenimento contemporâneo”, conclui.

Além do lançamento de O Presidente do Morro e do desenvolvimento da adaptação para série, Thales Huebra vive um período de intensa atividade artística. Atualmente está em cartaz em São Paulo com Fafá de Belém, O Musical, participou das gravações da série Ben-Hur, da Record, da novela vertical para o Kwai e do filme Cascas de Laranja.