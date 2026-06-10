Alane Dias reforça tendência que transforma a brasilidade em símbolo de estilo

Com o Brasil novamente em evidência, principalmente com a proximidade do início da Copa do Mundo de 2026, a influenciadora e ex-BBB Alane Dias surge como um dos nomes que ajudam a traduzir um movimento cada vez mais presente na moda e nas redes sociais: a valorização da identidade brasileira como elemento de estilo.

Inspirada pela tendência conhecida como Brazil Core, a paraense representa uma geração que tem transformado símbolos culturais, cores e referências nacionais em formas de expressão.

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Natural de Belém, no Pará, Alane construiu sua trajetória pública mantendo forte conexão com suas origens. Desde sua participação no Big Brother Brasil, a influenciadora frequentemente destaca aspectos da cultura nortista, das festas populares e das tradições que marcaram sua formação. Essa relação com as próprias raízes tem contribuído para consolidar sua imagem como uma personalidade ligada à diversidade cultural brasileira.

É nesse contexto que Alane protagoniza a nova campanha da Rommanel para a coleção “Brasilidades”. A linha conta com 33 modelos entre anéis, colares, brincos, pulseiras e pingentes inspirados em diferentes elementos da cultura nacional. A iniciativa busca dialogar com o momento de valorização da brasilidade, transformando referências culturais e símbolos do país em acessórios que celebram a riqueza e a diversidade do Brasil.