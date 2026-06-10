De descarregador de caminhões a influenciador milionário: a trajetória de Felipe Frouche

A história de Felipe Frouche parece roteiro de cinema. Natural de Muriaé, em Minas Gerais, ele transformou desafios em oportunidades e construiu uma trajetória marcada por superação, empreendedorismo e sucesso financeiro. Hoje, além de empresário e investidor, Felipe se destaca como influenciador digital e personalidade cada vez mais presente no radar da televisão brasileira.

Muito antes de conquistar seu primeiro milhão e acumular uma legião de seguidores nas redes sociais, Felipe viveu uma realidade distante dos holofotes. Em busca de melhores oportunidades, mudou-se para Macaé, no Rio de Janeiro, onde trabalhou descarregando caminhões de frutas em um sacolão. Foi nesse período que desenvolveu a disciplina e a determinação que se tornariam marcas registradas de sua trajetória.

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Ao longo dos anos, construiu uma carreira sólida no setor de óleo e gás, participando do planejamento de importantes projetos industriais ligados à construção, montagem e manutenção de plataformas de petróleo. Paralelamente, começou a trilhar um caminho que mudaria sua vida para sempre.

Em 2015, decidiu investir seu primeiro dinheiro, começando com apenas R$ 30 por mês. Sem formação em finanças e sem grandes recursos, mergulhou no universo da educação financeira, estudando estratégias de investimentos e construindo patrimônio de forma consistente. O resultado foi impressionante: anos depois, alcançou a marca de mais de R$ 1 milhão investidos.

Com o crescimento nas redes sociais, Felipe passou a compartilhar conteúdos sobre investimentos, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, saúde e hábitos de alta performance. Seu estilo autêntico e sua história de vida conquistaram milhões de visualizações e uma audiência cada vez mais engajada.

O destaque digital também chamou a atenção do universo do entretenimento. Nos últimos anos, Felipe recebeu convites e sondagens para participar de diversos realities shows da televisão brasileira, reforçando sua presença como uma personalidade em ascensão e ampliando seu reconhecimento além do mercado financeiro.

Morando atualmente no Leblon, no Rio de Janeiro, ele divide sua rotina entre os negócios, a produção de conteúdo e a prática esportiva. Musculação, corrida e artes marciais fazem parte de seu dia a dia, refletindo uma filosofia baseada em disciplina, evolução constante e busca por resultados.

“Minha história mostra que não importa de onde você começa. O que realmente faz diferença é a capacidade de continuar evoluindo todos os dias”, destaca.

Com novos projetos em andamento e uma presença cada vez mais forte no ambiente digital e artístico, Felipe Frouche consolida seu nome como empresário, influenciador e inspiração para milhares de brasileiros que acreditam que determinação e persistência podem transformar qualquer realidade.