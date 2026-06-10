Irmã de Deolane revela tratamento desumano na prisão: 'Pratos defecados'

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra estaria enfrentando condições degradantes no sistema prisional, segundo relato feito por sua irmã em entrevista à Coluna Lucas Pasin, do Metrópoles.

De acordo com a familiar, Deolane precisou de atendimento médico em duas ocasiões após apresentar crises de pânico dentro da unidade. Ainda segundo o relato, a pressão arterial da influenciadora chegou a 9 por 6, exigindo a aplicação de soro pela equipe de enfermagem.

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A irmã afirmou que a situação emocional de Deolane se agravou após ela encontrar e matar quatro escorpiões em um único dia dentro da prisão. Segundo a denúncia, haveria uma infestação dos animais no local, o que teria aumentado o medo e a insegurança da detenta, especialmente durante a noite.

Outro ponto levantado diz respeito às condições de higiene da alimentação fornecida às presas. A familiar relatou que Deolane se recusa a consumir as refeições por desconfiar da limpeza dos utensílios utilizados. “Muitos desses pratos ficam trancados em celas e as presas os utilizam para urinar e defecar. Depois esses mesmos pratos são introduzidos na cozinha”, afirmou.