Agatha Sá reforça movimento que une moda, esporte e conexão com o público

A influenciadora Agatha Sá tem se destacado em iniciativas que refletem uma transformação cada vez mais presente no universo da moda: a busca por experiências capazes de aproximar marcas, criadores de conteúdo e consumidores. Mais do que acompanhar tendências estéticas, o setor tem investido em encontros presenciais e atividades voltadas ao bem-estar como forma de criar conexões genuínas com o público.

Conhecida por compartilhar nas redes sociais aspectos de sua rotina, estilo de vida e práticas ligadas ao autocuidado, Agatha representa uma geração de influenciadores que transita naturalmente entre moda, esporte e lifestyle. Esse perfil tem ganhado espaço em um momento em que experiências coletivas e atividades ao ar livre se tornam parte importante da construção de comunidades em torno de interesses comuns.

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O movimento acompanha uma tendência observada em diferentes segmentos do mercado. Levantamento da EventTrack aponta que consumidores tendem a desenvolver uma percepção mais positiva sobre empresas após participarem de experiências promovidas por elas, além de compartilharem esses momentos nas redes sociais, ampliando o alcance das iniciativas de forma espontânea.

Foi dentro desse cenário que Agatha marcou presença recentemente em uma ativação realizada na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, promovida pela DLK para apresentar o novo drop da coleção Activity.

A ação contou com a presença de uma série de influenciadores em uma programação voltada ao movimento e ao bem-estar, incluindo uma aula de bike indoor à beira-mar, reforçando a proposta da marca de conectar moda e experiências presenciais.