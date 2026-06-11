Com produção de Papatinho, Lezin lança seu novo EP 'Amor de Copa'

Lezin, artista revelação da Papatunes Records, lançou nesta quarta-feira (10), o EP “Amor de Copa”. O projeto chega às plataformas digitais com distribuição da MusicPRO e utiliza o universo do futebol para falar sobre relacionamentos, paixão e os sentimentos que acompanham encontros, despedidas e recomeços.

O conceito do EP parte da ideia de um amor raro e inesquecível. Assim como a Copa do Mundo, que acontece apenas a cada quatro anos, o projeto retrata relações cercadas de expectativa, intensidade e emoção, capazes de acelerar o coração e deixar saudade antes mesmo de terminarem.

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O repertório reúne as faixas “Vallentines Day” e “Pula Coração”, além de “Nutella”, faixa destaque em parceria com MD Chefe. A música combina groove, romantismo e elementos do rap melódico para retratar uma relação intensa e leve ao mesmo tempo, refletindo a proposta central do EP.

A produção é assinada por Papatinho, um dos principais produtores da música brasileira e responsável por trabalhos com grandes nomes da cena nacional, além da música oficial da Copa do Mundo ao lado de Ludmilla, Veigh, João Gomes e Zeca Pagodinho.

Para Brenda Espasandin, CMO da MusicPRO, a força do projeto está na forma como Lezin transforma experiências pessoais em música. “‘Amor de Copa’ dialoga com o momento atual, traz uma narrativa sobre relacionamentos rápidos, intensos, que são extremamente desejados, fazem o coração bater mais forte e que podem acabar rápido. O Lezin é um artista de muito talento e ele consegue encaixar bem as letras com as temáticas que vive”, afirma.

O lançamento marca mais um passo na trajetória de Lezin, artista revelação da Papatunes Records. Natural da Bahia, o rapper vem se consolidando como um dos nomes promissores da nova geração do rap nacional e atualmente soma mais de 176 mil ouvintes mensais nas plataformas digitais.

Entre seus destaques está a faixa “Jay Jay”, parceria com Jotapê e Papatinho que ultrapassa 2 milhões de reproduções. Com “Amor de Copa”, Lezin amplia sua discografia ao apostar em um projeto que une romantismo, identidade artística e referências populares da cultura brasileira.

Além do lançamento nas plataformas, o público poderá conferir as novas músicas ao vivo em julho, quando Lezin sobe ao palco do Festival Alma. O repertório de “Amor de Copa” estará presente no show, marcando uma das primeiras apresentações do projeto para o público.