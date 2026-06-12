Após transformação radical no corpo, Miro Moreira faz harmonização facial

Miro Moreira atua como modelo, e também já chamou atenção ao participar do reality show 'A Fazenda' - (crédito: Divulgação)

O modelo e ex-participante de 'A Fazenda' Miro Moreira transformou o corpo radicalmente em seis meses através de treinos intensos e alimentação equilibrada. Ele, que tem 1,88 m de altura, passou de 116 kg para 93 kg. Mas não basta apenas manter o shape. Para manter a juventude, o diretor de fotografia investe em tratamentos faciais.

"Sempre acreditei que cuidar da saúde também é cuidar da aparência de forma responsável. Com o passar dos anos, a prevenção faz muita diferença, e pequenos cuidados constantes costumam trazer resultados melhores do que grandes mudanças de uma vez".

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Ele, que já faz tratamentos para o rosto, investiu dessa vez em uma harmonização facial. "Há oito anos faço meu acompanhamento com a Dra. Priscila Martelli, profissional em quem confio muito. Desta vez, realizamos um bioestimulador de colágeno, um trabalho de definição do contorno da mandíbula e o laser Lavieen, tratamentos que ajudam na qualidade da pele e no processo natural de renovação".

Ele conta que os cuidados vão além dos procedimentos estéticos. "Acredito que alimentação equilibrada, hidratação, sono e uma rotina de cuidados com a pele são parte fundamental desse processo. A ideia nunca é mudar quem somos, mas envelhecer da melhor forma possível, com saúde e naturalidade".