Solange Almeida faz feat. com Zaynara em versão forró de 'Quem Manda em Mim'

Solange Almeida apresenta ao público uma nova versão - agora em Forró - de “Quem Manda em Mim”, parceria com Zaynara, cantora paraense que é precursora do ritmo Beat Melody. A faixa foi lançada nesta quinta-feira, 11, em todas as plataformas digitais. Já o videoclipe estreia nesta sexta, 12, no YouTube.

Solange conta que conheceu Zaynara nos bastidores de uma gravação do programa Caldeirão com Mion, no fim do ano passado, e que a admiração pela artista surgiu logo naquele primeiro encontro.

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“Conheci a Zaynara durante uma gravação do Caldeirão, no final do ano passado, e fiquei encantada com o talento dela. Depois ouvi ‘Quem Manda em Mim’ e adorei a música. Quando surgiu a ideia de fazermos essa versão juntas, fiquei muito feliz. A Zaynara é uma artista incrível, muito talentosa, e foi uma alegria dividir esse trabalho com ela”, afirma Sol.

Para Zaynara, a parceria simboliza a união de trajetórias, culturas e regiões do país através da música.

“Gravar com a Solange é muito especial porque ela representa uma história linda do forró e da música nordestina. Eu venho do Norte, trazendo minhas raízes amazônicas, e acredito que essa parceria mostra a força que a música brasileira tem quando diferentes regiões e gerações se encontram. É uma troca de muito respeito, aprendizado e admiração”, afirma a cantora.

A artista também destaca o cuidado em revisitar uma canção que já conquistou o público. “‘Quem Manda em Mim’ já é uma música que conquistou o público de uma forma muito forte, então revisitar esse sucesso foi um desafio gostoso. A gente procurou trazer uma nova energia para a canção, sem perder a essência que fez tantas pessoas se identificarem com ela. É uma versão que tem muito da nossa personalidade e da nossa verdade como artistas”, completa.

Em clima de São João, período que celebra as raízes culturais brasileiras, Zaynara acredita que a parceria ganha ainda mais significado. “O São João é uma celebração que fala de encontro, de tradição e de afeto. Poder cantar ‘Quem Manda em Mim’ ao lado da Solange, uma artista que faz parte da história do forró, deixa tudo ainda mais especial. É como construir uma ponte entre o Norte e o Nordeste através da música, levando nossas raízes para todo o Brasil”, diz Zaynara.

Solange Almeida segue a todo vapor com sua agenda de São João, percorrendo diversas cidades do país durante um dos períodos mais importantes para sua trajetória artística.

“O São João sempre foi uma das épocas mais importantes da minha vida e da minha carreira. Poder apresentar uma música tão especial nesse período, ao lado de uma artista talentosa como a Zaynara, é uma alegria enorme. Essa parceria representa encontro, respeito às nossas origens e a certeza de que a música não tem fronteiras quando é feita com verdade e coração.”, finaliza Sol.