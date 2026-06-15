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Influenciadora Karen Lopes marca presença em evento no Museu do Amanhã

Artista chama atenção no mundo das celebridades também como musa da Grande Rio, famosa escola de samba do Carnaval do Rio de Janeiro

Influenciadora Karen Lopes marca presença em evento no Museu do Amanhã - (crédito: Divulgação)
Influenciadora Karen Lopes marca presença em evento no Museu do Amanhã - (crédito: Divulgação)

Neste último domingo (14), a apresentadora, influenciadora digital e musa da Grande Rio, Karen Lopes marcou presença em um evento realizado no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro. A ação reuniu fãs, convidados e integrantes do elenco do filme “Supergirl”, que chega aos cinemas cercado de grande expectativa.

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Para a ocasião, Karen apostou em um visual sofisticado, composto por um conjunto de alfaiataria em tecido acetinado marrom, combinado com camisa listrada e acessórios dourados, reforçando sua elegância e estilo marcante. A produção chamou atenção durante sua passagem pelo evento, que movimentou um dos principais espaços culturais da capital fluminense.

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O encontro marcou a divulgação do longa-metragem e proporcionou ao público uma experiência especial de aproximação com o universo da produção. A presença do elenco foi um dos destaques da programação, permitindo momentos de interação com os admiradores da personagem e da franquia.

Com forte atuação nas redes sociais e presença constante em eventos de entretenimento, moda e cultura, Karen Lopes segue ampliando sua visibilidade nacional, consolidando sua imagem como uma das personalidades em destaque no cenário carioca.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 15/06/2026 07:00 / atualizado em 15/06/2026 09:51
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