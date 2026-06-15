Influenciadora Karen Lopes marca presença em evento no Museu do Amanhã

Neste último domingo (14), a apresentadora, influenciadora digital e musa da Grande Rio, Karen Lopes marcou presença em um evento realizado no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro. A ação reuniu fãs, convidados e integrantes do elenco do filme “Supergirl”, que chega aos cinemas cercado de grande expectativa.

Para a ocasião, Karen apostou em um visual sofisticado, composto por um conjunto de alfaiataria em tecido acetinado marrom, combinado com camisa listrada e acessórios dourados, reforçando sua elegância e estilo marcante. A produção chamou atenção durante sua passagem pelo evento, que movimentou um dos principais espaços culturais da capital fluminense.

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O encontro marcou a divulgação do longa-metragem e proporcionou ao público uma experiência especial de aproximação com o universo da produção. A presença do elenco foi um dos destaques da programação, permitindo momentos de interação com os admiradores da personagem e da franquia.

Com forte atuação nas redes sociais e presença constante em eventos de entretenimento, moda e cultura, Karen Lopes segue ampliando sua visibilidade nacional, consolidando sua imagem como uma das personalidades em destaque no cenário carioca.