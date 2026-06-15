Em clima de Copa, famosos ocupam a Times Square antes de jogo do Brasil

Horas antes da bola rolar para mais uma partida da Seleção Brasileira, a Times Square, em Nova York, ganhou as cores do Brasil com a presença de personalidades conhecidas do público brasileiro. O encontro reuniu o influenciador Lucas, o Faxineiro, a campeã de reality show Jaquelline Grohalski, o influenciador Carlinhos Maia, o empresário e produtor de eventos Renato Ray e a eterna Globeleza Valéria Valenssa.

Vestindo a tradicional camisa amarela da Seleção, os convidados aproveitaram o clima de expectativa que tomou conta da cidade e fizeram registros em um dos cartões-postais mais famosos do mundo. O grupo se encontrou em meio à movimentação de brasileiros e turistas que circulavam pela região, reforçando a paixão nacional pelo futebol mesmo longe do país.

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O encontro aconteceu antes da partida do Brasil e chamou a atenção de quem passava pela Times Square. Entre fotos, vídeos e encontros com fãs, os famosos celebraram o espírito de união que o futebol costuma despertar entre os brasileiros ao redor do mundo.

A presença das personalidades também evidenciou a força da comunidade brasileira nos Estados Unidos, que tem transformado grandes eventos esportivos em oportunidades de celebrar sua cultura e manter vivas as tradições nacionais, independentemente da distância.