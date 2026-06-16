Influenciadora Geise Alves relata experiência única em jogo do Brasil

Assistir a um jogo da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo é um sonho para muitos torcedores. Para a influenciadora Geise Alves, esse sonho se tornou realidade durante a estreia do Brasil no torneio.

Presente no estádio, ela viveu pela primeira vez a experiência de acompanhar uma partida de Copa do Mundo presencialmente e não escondeu a emoção.

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Segundo Geise, o momento foi marcante do início ao fim e ficará para sempre em sua memória.

“Não, nunca tinha assistido a um jogo de Copa do Mundo presencialmente. Foi a minha primeira vez e, sinceramente, uma experiência transformadora. A energia dentro do estádio era algo difícil de explicar. Ver tantos brasileiros juntos, torcendo pelo mesmo objetivo, cantando e vibrando pelo nosso país, foi maravilhoso. É uma emoção que vai ficar guardada para sempre na minha memória.”

Além da expectativa pela partida, a influenciadora também planejou cuidadosamente a produção escolhida para o dia. Ela conta que queria sair do habitual, mas sem abrir mão do principal símbolo da torcida brasileira.

“Na verdade, eu já estava pensando no look alguns dias antes. Inicialmente pensei em usar uma calça jeans, mas depois achei que queria fazer algo diferente. Jeans é algo que eu uso bastante no dia a dia, então escolhi um bermudão de couro que trouxe um ar mais elegante e ao mesmo tempo uma informação de moda. Mas uma coisa não poderia faltar de jeito nenhum: a camisa oficial do Brasil. Ela era a grande protagonista da produção.”

Entre os momentos mais emocionantes da experiência, Geise destaca a cerimônia de abertura da Copa do Mundo e a execução do hino nacional. No entanto, um detalhe chamou ainda mais sua atenção durante a partida.

“Com certeza a abertura da Copa e o hino nacional. Achei tudo muito emocionante e muito bonito. Mas uma coisa que me marcou bastante foi olhar ao redor e ver tantas crianças emocionadas vivendo aquele momento. Acho que isso tornou tudo ainda mais especial.”

A energia das arquibancadas também foi um dos pontos altos da experiência. Para ela, a torcida brasileira teve papel fundamental na atmosfera do estádio durante todo o jogo.

“A energia estava muito gostosa. A torcida brasileira estava extremamente animada, cantando, apoiando e acreditando o tempo todo. Era um clima leve, alegre, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. Sem dúvida nenhuma, a torcida brasileira deu um espetáculo nas arquibancadas.”

Sobre o desempenho da Seleção Brasileira no empate da estreia, Geise acredita que a equipe ainda pode evoluir ao longo da competição. Mesmo sem se considerar especialista no assunto, ela compartilhou sua percepção sobre o que viu dentro de campo.

“Eu acredito que a gente poderia ter jogado melhor. Não sou uma grande especialista em futebol, mas essa foi a sensação que eu tive assistindo ao jogo. Nos primeiros 20 minutos, parecia que o Brasil ainda não estava mostrando todo o talento que a gente sabe que tem. Depois disso, eu senti uma equipe jogando com muito mais amor, paixão e entrega.”

A expectativa pelo sucesso da Seleção, porém, vai além da própria torcida da influenciadora. Mãe de crianças nascidas nos Estados Unidos, Geise conta que os filhos são apaixonados pelo Brasil e acompanham cada passo da equipe na competição.

“E, claro, eu espero muito que o Brasil vença. Meus filhos nasceram aqui nos Estados Unidos, mas são completamente apaixonados pela Seleção Brasileira. Então, para ser sincera, estou até mais preocupada com eles do que comigo. Eles querem muito ver o Brasil campeão, e eu espero de coração que isso aconteça.”