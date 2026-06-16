‘Alienation’: KVSH apresenta seu mais novo single

KVSH apresenta seu mais novo single: "Alienation". O lançamento chega pelo selo Lemon Drops Records e marca o início de uma nova fase da gravadora, com foco exclusivo no house music e suas vertentes.

Com influências da nova geração do UK House, referenciando artistas como KETTAMA, Josh Baker e Luke Dean, a faixa já estreou conquistando espaço em playlists editoriais do Spotify e Amazon Music.

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Com sonoridade densa, grooves hipnóticos e uma atmosfera que transita entre o club e o desconhecido, "Alienation" encarna a identidade que a Lemon Drops quer construir: releases com DNA forte, potencial viral e apelo global.

A estratégia de divulgação mira TikTok e Reels, conteúdos ligados à cultura UFO e o suporte da comunidade internacional de DJs.

Uma nova identidade para a Lemon Drops Records

A "Alienation" é o ponto de partida de um reposicionamento estratégico da Lemon Drops Records. A gravadora, fundada por KVSH, passa a concentrar seu catálogo exclusivamente em house music, deixando as produções de outros universos sonoros para a Luna Records, label da qual KVSH também faz curadoria ao lado de CERES, DISORDER e Helyonix.

"A Lemon Drops sempre foi uma plataforma para música eletrônica de qualidade, mas entendemos que chegou o momento de dar uma identidade ainda mais clara para a gravadora", afirma KVSH.

"A partir de agora, nosso foco será o house music e suas vertentes, um segmento que vive um momento muito forte globalmente e que representa muito bem a direção artística que queremos construir para os próximos anos", complementa.

O artista também reforça o compromisso da gravadora com o desenvolvimento de talentos: "Mais do que lançar músicas, queremos investir no desenvolvimento de artistas. Estamos buscando produtores que demonstrem seriedade, consistência e comprometimento com suas carreiras, além de, claro, entregarem músicas que conversem com a identidade sonora da Lemon Drops.

"Nosso objetivo é construir uma plataforma que ajude a revelar e fortalecer a próxima geração de talentos da cena eletrônica", conclui.