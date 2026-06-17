Influencer Moisés Leal visita SBT e exalta Patrícia Abravanel

Maior vendedor do TikTok Shop durante todo o primeiro semestre de 2026, o influenciador Moisés Leal segue na crista da onda. Além da liderança no ranking de vendas da plataforma digital, Moisés foi convidado por Neymar para apresentar a nova linha de óculos do craque, no mês de março, e agora chamou atenção da presidente do SBT, Daniela Beyruti.

Segundo o influenciador, ele foi convidado para conhecer a emissora por trás das câmeras: “Recebi um convite da presidente do SBT, Daniela Beyruti, para conhecer a emissora, seus bastidores e algumas das pessoas que fazem parte dessa história tão importante da televisão brasileira. Passei o dia visitando estúdios, conhecendo equipes e entendendo um pouco mais sobre a cultura da empresa. Para mim, que construí minha trajetória na internet, foi uma oportunidade muito enriquecedora.

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Na visita, o vendedor teve a oportunidade de conhecer Patrícia Abravanel e encheu a apresentadora de elogios: “Foi um encontro muito agradável. A Patrícia me pareceu exatamente aquilo que o público vê na televisão: uma pessoa carismática, simples, educada e muito receptiva. Conversamos, registramos alguns momentos e fiquei com uma ótima impressão dela como profissional e como pessoa. Já tinha grande admiração pela sua trajetória profissional e pela forma como conduz seu trabalho, mas aumentou ainda mais depois de conhecer ela”.

O objetivo da visita, na opinião do empresário, se dá pela importância na conexão entre a televisão e o universo digital. Ele diz que seu interesse é construir relacionamentos genuínos, trocar experiências e estar aberto a projetos que façam sentido para todos os envolvidos: “Acredito que criadores de conteúdo e grandes veículos de comunicação podem aprender muito uns com os outros”.

Por fim, Moisés Leal falou sobre seus planos após visitar e conhecer o SBT mais a fundo: “Meu principal objetivo é continuar crescendo como empreendedor e criador de conteúdo, impactando cada vez mais pessoas através da internet. Quero expandir meus projetos educacionais, fortalecer minha marca pessoal e participar de iniciativas relevantes que conectem o digital com os grandes meios de comunicação. Estou sempre aberto a novas oportunidades que gerem valor para o público”.