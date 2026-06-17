Sophia Marie apresenta nova versão de 'Another Day in Paradise'

A cantora, compositora e atriz Sophia Marie participa da próxima edição do Coletivo Canal, projeto que vem se consolidando como uma importante vitrine de encontros musicais no Brasil, reunindo artistas de diferentes trajetórias em performances exclusivas e colaborações criativas.

No dia 20 de junho, a artista lança uma releitura de “Another Day in Paradise”, clássico de Phil Collins, em uma versão inédita com arranjo e direção musical de Marcus Vinicius MV. A gravação será disponibilizada simultaneamente no canal oficial de Sophia Marie no YouTube e no canal do Coletivo Canal.

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A proposta do projeto valoriza a construção coletiva da música, promovendo encontros entre intérpretes e instrumentistas em sessões especiais que apresentam novas leituras de obras marcantes do repertório nacional e internacional.

Reconhecida por sua sensibilidade interpretativa e por sua crescente produção autoral, Sophia Marie imprime personalidade e contemporaneidade à canção, reafirmando sua versatilidade artística e sua capacidade de transitar por diferentes estilos musicais.

“Fazer parte do Coletivo Canal foi uma honra enorme. Além da qualidade artística do projeto, tive o privilégio de dividir essa gravação com músicos que admiro profundamente e que possuem trajetórias muito respeitadas na música brasileira. Estar cercada por artistas tão talentosos me inspirou a buscar uma interpretação ainda mais verdadeira e especial para essa canção”, afirma Sophia Marie.

A gravação reúne um time de músicos e profissionais de destaque sob direção musical e arranjos de Marcus Vinicius MV. Ao lado de Sophia, participam Flavia K e Nathalie Alvim nos backing vocals, Henrique Mota no piano, Marcus Vinicius MV nos teclados, Jhow Produz na bateria, Miguel Assis na percussão, Amanda Cunha na guitarra, Weslei Rodrigo no contrabaixo, Denilson Martins no saxofone, Nicolly no trompete e Paulo Malheiros no trombone.

A combinação desses talentos resulta em uma sonoridade rica e sofisticada, transformando a gravação em uma experiência musical marcada pela qualidade técnica, pela sensibilidade artística e pela força do trabalho coletivo.

“Projetos como o Coletivo Canal mostram a força da música quando diferentes artistas se unem para criar algo novo. Foi uma experiência de muita troca, aprendizado e conexão. Tenho muito orgulho de fazer parte desta edição e de compartilhar essa interpretação com o público”, completa a artista.

A participação marca mais um passo importante na trajetória de Sophia Marie, que vem fortalecendo sua identidade como cantora, compositora e intérprete por meio de projetos que unem excelência musical, autenticidade e expressão artística.

Com novos lançamentos e projetos em desenvolvimento, Sophia segue consolidando seu espaço na cena musical brasileira, construindo uma carreira pautada pela sensibilidade, versatilidade e pela constante busca de uma voz artística própria.