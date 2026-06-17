Henrique & Juliano levam show da turnê 'Manifesto Musical' para Belo Horizonte

Em 3 de janeiro de 2026, Henrique & Juliano escreveram mais um capítulo histórico em uma trajetória que já acumula décadas de dedicação: se tornaram a primeira dupla sertaneja a esgotar ingressos no Maracanã, reunindo mais de 60 mil pessoas no maior estádio do Brasil.
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Não por acaso, os 60 mil ingressos haviam sido vendidos em menos de 24 horas após serem disponibilizados. O evento marcou o pontapé inicial da turnê Manifesto Musical, que percorrerá 11 cidades brasileiras ao longo de 2026. Belo Horizonte é uma delas: a capital mineira recebe a dupla no dia 18 de julho, no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), a partir das 14h.
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Nascidos em Palmeirópolis, no interior do Tocantins, os irmãos Ricelly Henrique Tavares Reis e Edson Alves dos Reis Júnior cresceram imersos na cultura sertaneja regional e começaram a se apresentar ainda na infância, em festas de família e rádios locais. A transição para o circuito profissional foi gradual e construída na base da persistência: o primeiro álbum surgiu em 2007, e o verdadeiro ponto de inflexão veio em 2013, com o lançamento do DVD Ao Vivo em Brasília e o estouro do hit "Não Tô Valendo Nada".
A partir daí, a carreira decolou em ritmo acelerado, consolidando os dois irmãos como referência incontornável do sertanejo contemporâneo, donos de um estilo próprio que une romantismo, sofrência e uma entrega de palco que fideliza plateias inteiras.
Nos últimos anos, os números só cresceram. Em julho de 2025, Henrique & Juliano alcançaram um feito inédito no Allianz Parque, em São Paulo: esgotaram três datas consecutivas, reunindo mais de 185 mil pessoas nos dias 3, 4 e 5 de julho, um marco que raramente se vê na história da música brasileira.
A sequência consolidou o Manifesto Musical como o título que melhor define a fase atual da dupla, dando origem à turnê de 2026. O álbum homônimo, lançado originalmente em 2021, é o mais ouvido no Spotify Brasil na última década, o que evidencia a profundidade da conexão entre Henrique & Juliano e seu público.
A proposta do Manifesto Musical vai além do entretenimento: é um posicionamento, uma declaração de identidade e verdade artística que acompanha a dupla há anos. O show revisita esse universo em quase três horas de palco, com um setlist que combina os dois volumes do álbum com os grandes sucessos da carreira, de "Vidinha de Balada" a "Cuida Bem Dela", de "Romântico" a "A Maior Saudade".
Para Belo Horizonte, a expectativa é de uma das maiores noites já realizadas no Mineirão: um espetáculo carregado de significado para os fãs que acompanham essa dupla desde o começo e para todos que descobriram o sertanejo através dela.
Serviço
Manifesto Musical em Belo Horizonte
Data: 18 de julho de 2026 (sábado)
Local: Estádio Governador Magalhães Pinto — Mineirão
Endereço: Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 — São José, Belo Horizonte - MG, 31275-000 Horário: A partir das 14h
Classificação etária: 16 anos
Ingressos neste link
Realização: R2, naSala e Nenety Eventos