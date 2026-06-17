Henrique & Juliano levam show da turnê 'Manifesto Musical' para Belo Horizonte

Em 3 de janeiro de 2026, Henrique & Juliano escreveram mais um capítulo histórico em uma trajetória que já acumula décadas de dedicação: se tornaram a primeira dupla sertaneja a esgotar ingressos no Maracanã, reunindo mais de 60 mil pessoas no maior estádio do Brasil.

Não por acaso, os 60 mil ingressos haviam sido vendidos em menos de 24 horas após serem disponibilizados. O evento marcou o pontapé inicial da turnê Manifesto Musical, que percorrerá 11 cidades brasileiras ao longo de 2026. Belo Horizonte é uma delas: a capital mineira recebe a dupla no dia 18 de julho, no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), a partir das 14h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nascidos em Palmeirópolis, no interior do Tocantins, os irmãos Ricelly Henrique Tavares Reis e Edson Alves dos Reis Júnior cresceram imersos na cultura sertaneja regional e começaram a se apresentar ainda na infância, em festas de família e rádios locais. A transição para o circuito profissional foi gradual e construída na base da persistência: o primeiro álbum surgiu em 2007, e o verdadeiro ponto de inflexão veio em 2013, com o lançamento do DVD Ao Vivo em Brasília e o estouro do hit "Não Tô Valendo Nada".

A partir daí, a carreira decolou em ritmo acelerado, consolidando os dois irmãos como referência incontornável do sertanejo contemporâneo, donos de um estilo próprio que une romantismo, sofrência e uma entrega de palco que fideliza plateias inteiras.





Nos últimos anos, os números só cresceram. Em julho de 2025, Henrique & Juliano alcançaram um feito inédito no Allianz Parque, em São Paulo: esgotaram três datas consecutivas, reunindo mais de 185 mil pessoas nos dias 3, 4 e 5 de julho, um marco que raramente se vê na história da música brasileira.

A sequência consolidou o Manifesto Musical como o título que melhor define a fase atual da dupla, dando origem à turnê de 2026. O álbum homônimo, lançado originalmente em 2021, é o mais ouvido no Spotify Brasil na última década, o que evidencia a profundidade da conexão entre Henrique & Juliano e seu público.

A proposta do Manifesto Musical vai além do entretenimento: é um posicionamento, uma declaração de identidade e verdade artística que acompanha a dupla há anos. O show revisita esse universo em quase três horas de palco, com um setlist que combina os dois volumes do álbum com os grandes sucessos da carreira, de "Vidinha de Balada" a "Cuida Bem Dela", de "Romântico" a "A Maior Saudade".

Para Belo Horizonte, a expectativa é de uma das maiores noites já realizadas no Mineirão: um espetáculo carregado de significado para os fãs que acompanham essa dupla desde o começo e para todos que descobriram o sertanejo através dela.

Serviço

Manifesto Musical em Belo Horizonte

Data: 18 de julho de 2026 (sábado)

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto — Mineirão

Endereço: Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 — São José, Belo Horizonte - MG, 31275-000 Horário: A partir das 14h

Classificação etária: 16 anos

Ingressos neste link

Realização: R2, naSala e Nenety Eventos



