Morre Daveigh Chase, atriz que deu vida à icônica Samara de 'O Chamado'

Daveigh Chase, que marcou os anos 2000 com O Chamado, morre aos 35 anos - (crédito: Reprodução)

A atriz norte-americana Daveigh Chase, conhecida por interpretar a icônica Samara em O Chamado e por dar voz à personagem Lilo na animação Lilo & Stitch, morreu aos 35 anos. A informação foi confirmada por seu namorado, Roy Hernandez.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, a atriz enfrentava problemas de saúde nas últimas semanas. Daveigh teria desenvolvido uma infecção grave que evoluiu para complicações severas, levando à sua morte. Veículos internacionais apontam que a atriz sofreu complicações relacionadas a uma meningite e a uma infecção sanguínea.

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Daveigh Chase marcou uma geração com alguns dos papéis mais emblemáticos do início dos anos 2000. Sua atuação como a assustadora Samara Morgan em O Chamado a transformou em um dos rostos mais conhecidos do cinema de terror daquela década.

Paralelamente, a atriz conquistou o público infantil ao emprestar sua voz à protagonista de Lilo & Stitch, um dos maiores sucessos da Disney. Ao longo da carreira, ela também participou de produções como Donnie Darko e da série Big Love.

A morte precoce da atriz causou comoção entre fãs e admiradores, que passaram a prestar homenagens nas redes sociais e a relembrar seus trabalhos mais marcantes.