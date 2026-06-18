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Sandy Mel celebra encontro com Patrícia Abravanel e realiza sonho

Jovem influenciadora foi ao SBT e teve a oportunidade de mostrar um pouco mais do seu trabalho para a apresentadora

Sandy Mel posa ao lado de Patrícia Abravanel - (crédito: Divulgação)
Sandy Mel posa ao lado de Patrícia Abravanel - (crédito: Divulgação)

A música "Pat Patrícia", da pequena cantora Sandy Mel em homenagem à apresentadora Patrícia Abravanel, transformou-se em uma linda história de carinho, emoção e, agora, sonho realizado.

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Depois de encantar o público ao ser exibida no Programa Silvio Santos especial dia dos namorados, e conquistar o coração da própria Patrícia, a canção ganhou um capítulo ainda mais especial. No dia seguinte à exibição, Sandy Mel foi convidada para visitar os estúdios do SBT e conhecer pessoalmente a apresentadora que inspirou a canção.

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O encontro foi marcado por sorrisos, abraços e muita emoção. Com toda a sua espontaneidade e doçura, Sandy teve a oportunidade de entregar pessoalmente o carinho que colocou em cada verso da homenagem.

Cheia de alegria e energia, "Pat Patrícia" celebra o carisma, a simpatia e a conexão que Patrícia Abravanel construiu com milhões de famílias brasileiras ao longo dos anos. O que começou como uma simples homenagem infantil acabou se transformando em um momento inesquecível para todos que acompanharam essa história.

Para Sandy Mel, a visita ao SBT representou a realização de um grande sonho. Para o público, foi mais uma prova de que a música tem o poder de criar conexões genuínas, aproximar pessoas e transformar admiração em encontros reais.

O momento também reforça o talento e o carisma da jovem artista, que vem conquistando cada vez mais espaço no universo infantil com autenticidade, alegria e muito amor pelo que faz.

Uma homenagem feita com o coração e uma lembrança que ficará para sempre na memória de Sandy Mel e de todos que acompanharam essa linda história.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 18/06/2026 06:00 / atualizado em 18/06/2026 09:20
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