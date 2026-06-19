MC Divertida é indicada ao Prêmio iBest 2026 em cinco categorias

A influenciadora e youtuber Maria Clara, conhecida pelo público como MC Divertida, está entre os indicados do Prêmio iBest 2026. Esta é a quarta participação da criadora de conteúdo na premiação, que reconhece iniciativas, empresas, profissionais e projetos de destaque no ambiente digital brasileiro.

Neste ano, MC Divertida concorre nas categorias Influenciador Brasília, Influenciador Infantil, Família, Canal Infantil e Youtuber do Ano. O histórico da influenciadora no prêmio inclui reconhecimento em todas as edições anteriores.

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Em sua primeira participação, conquistou o primeiro lugar no voto popular na categoria Influenciador Brasília. No ano seguinte, ficou em primeiro lugar pela Academia iBest na mesma categoria e integrou o Top 3 de Influenciador Infantil. Já na terceira edição, voltou a ser reconhecida entre os destaques de Influenciador Brasília. Em todas as participações anteriores, recebeu a tradicional placa de reconhecimento concedida pela premiação aos finalistas e vencedores.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, MC Divertida se consolidou como um dos principais nomes da criação de conteúdo voltado ao público infantojuvenil e familiar. Seus vídeos reúnem brincadeiras, desafios, música e situações do cotidiano, sempre com foco no entretenimento. Todo o conteúdo publicado passa pela validação de pedagogos e profissionais da educação, garantindo que as produções estejam alinhadas a valores educativos e adequadas para crianças e suas famílias.

O Prêmio iBest é uma das principais premiações do universo digital brasileiro e tem como objetivo reconhecer os destaques da internet em diferentes segmentos. A escolha dos vencedores combina votação popular, avaliação da Academia iBest, aplicação do Índice de Relevância Digital (IRD) e curadoria do Conselho Consultivo. Segundo a organização, a premiação reúne milhões de participantes e conta com diferentes etapas de votação abertas ao público.