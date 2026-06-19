Famosas apostaram em brilho, identidade e glamour na abertura da Copa; saiba os detalhes

Katy Perry foi uma das atrações da abertura da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Copa do Mundo de 2026 não chamou atenção apenas dentro de campo. As cerimônias de abertura realizadas nos Estados Unidos, México e Canadá também se transformaram em uma grande vitrine de moda, reunindo artistas de diferentes nacionalidades em produções que misturaram glamour, identidade cultural e elementos de alta performance.

Entre os destaques estiveram nomes como Anitta, Katy Perry, Tyla, Lisa, Future e Shakira, que apostaram em visuais marcantes para representar a grandiosidade do maior evento esportivo do planeta.

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Para Ana Carolina Bernicchi, advogada e CEO da Elegance Vestidos de Festa, algumas tendências ficaram evidentes e devem influenciar a moda festa nos próximos meses.

“Os looks apresentados na abertura da Copa mostraram uma combinação muito interessante entre espetáculo, personalidade e identidade cultural. Não eram apenas roupas bonitas. Cada produção foi pensada para transmitir uma mensagem e criar uma conexão emocional com o público”, explica.

Uma das principais tendências observadas foi o uso intenso de brilho e aplicações de cristais. A brasileira Anitta, por exemplo, surgiu em um look branco desenvolvido em parceria com a H&M Studio, composto por capa dramática, recortes estratégicos, transparências e aplicações brilhantes. O visual foi criado para permitir liberdade de movimento durante a apresentação e trouxe referências ao carnaval brasileiro, combinando sensualidade, energia e sofisticação.

“O brilho continua muito forte, mas de uma forma mais sofisticada. Não se trata apenas de chamar atenção, mas de valorizar a construção da peça e criar impacto visual em ambientes amplos, como palcos e grandes eventos”, destaca Ana Carolina.

Outra tendência marcante foi a predominância dos tons claros. Branco, prata e nuances metálicas apareceram com frequência entre as artistas da cerimônia. Segundo a empresária, essas cores transmitem modernidade, elegância e ajudam a destacar detalhes como bordados, pedrarias e texturas.

A sul-africana Tyla também chamou atenção ao apostar em um vestido branco de seda criado sob medida, com referências à bandeira da África do Sul. O conceito foi complementado por detalhes de beleza igualmente inspirados em seu país de origem, reforçando uma tendência que vem crescendo no mercado de moda internacional. A valorização da cultura e das raízes pessoais através da roupa.

“Estamos vendo um movimento muito forte de resgate da identidade. As pessoas querem se sentir representadas pelas roupas que usam. A moda deixou de ser apenas estética e passou a funcionar também como uma forma de comunicação”, afirma.

As capas e modelagens dramáticas também tiveram destaque. O look de Anitta é um exemplo claro dessa tendência, mas não foi o único. Grandes eventos internacionais têm valorizado peças com volume, movimento e presença cênica, capazes de causar impacto mesmo em arenas com dezenas de milhares de espectadores.

Já Katy Perry apostou em uma proposta futurista e repleta de brilho durante sua apresentação na abertura realizada em Los Angeles. A cantora reforçou outra tendência importante observada no evento de que a moda é o espetáculo. Nesse conceito, a roupa deixa de ser apenas um complemento e passa a integrar a performance artística, funcionando como parte do show.

Para Ana Carolina Bernicchi, a principal lição deixada pelos looks da Copa do Mundo de 2026 é que a moda festa caminha cada vez mais para a personalização.

“Durante muito tempo as tendências eram seguidas de forma quase obrigatória. Hoje, o que faz diferença é a autenticidade. Os looks que mais repercutiram na Copa foram justamente aqueles que conseguiram unir beleza, identidade e propósito. Essa é uma tendência que deve permanecer forte não apenas nos tapetes vermelhos, mas também em casamentos, formaturas e eventos sociais”, conclui.

Além do brilho, dos cristais e das modelagens impactantes, a abertura da Copa deixou claro que a moda atual valoriza histórias, emoções e referências culturais. Mais do que vestir artistas, os looks apresentados no Mundial mostraram como a moda pode se tornar uma poderosa ferramenta de expressão.