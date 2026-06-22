Allan Souza Lima recebe nova indicação ao Grande Otelo

O ator Allan Souza Lima vive um momento de pura ebulição na carreira entre 2025 e 2026. Unindo o aplauso da crítica ao hype popular, ele crava sua presença em múltiplas telas do audiovisual e volta a disputar o prestigiado Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, na categoria de Melhor Ator de Série de Ficção, destacando o reflexo direto de sua relevância e da entrega visceral que se tornou sua marca registrada.

O passaporte para a premiação vem do impacto duradouro de “Cangaço Novo”, fenômeno do Prime Video que se recusa a deixar o topo das produções nacionais mais vistas. Na pele do protagonista Ubaldo Vaqueiro, Allan entregou uma atuação magnética que segue na memória do público, funcionando como o grande pilar da ascensão profissional.

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Em paralelo, na TV aberta, o ator recentemente virou centro de debate ao dar vida ao controverso Tom em “Quem Ama Cuida”, novela das nove da TV Globo. O comportamento abusivo do personagem nas telas ecoou imediatamente na internet, transformando Allan em um dos nomes mais citados nas redes sociais e faísca para discussões calorosas. Sua capacidade de construir uma figura tão complexa quanto incômoda tem sido amplamente elogiada por ditar o ritmo de tensão da trama. Longe da obviedade, Tom disse a que veio mesmo nos primeiros capítulos ainda com conduta velada.

Nessa mesma batida, Allan não desacelera e já mira o cinema independente, dedicando-se a projetos experimentais como “Lusco-Fusco” e “Talismã”. No primeiro, ele integra um drama social em que sua personagem funciona como força de conflito dentro de uma trama marcada por violência e rupturas emocionais. Já em “Talismã”, surge em um registro mais introspectivo, dentro de uma narrativa que atravessa o universo da arte e da performance para abordar ambição, frustração e laços familiares em crise, reforçando sua aposta em papéis de risco dramático.

Não bastasse, no horizonte desses novos passos, está o desenvolvimento de “Poeta Bélico”, longa autoral que acompanha um personagem em crise profunda, atravessado pelo conflito entre sensibilidade e violência, numa jornada em que poesia e ruptura se misturam como forças centrais da narrativa. O ator divide a criação com Fátima Toledo, preparadora de elenco conhecida por trabalhos como “Tropa de Elite” e “Marighella”, que neste projeto assume também a co-direção. No elenco, estão confirmados os nomes de Renato Góes e Alejandro Claveaux.