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Influencer Manuella Arruda celebra 15 anos com show de MC Daniel em SP

O cantor marcou presença e interpretou alguns sucessos que marcaram sua trajetória

Manuella Arruda celebra aniversário com show de MC Daniel - (crédito: Raphael Ranosi)
Manuella Arruda celebra aniversário com show de MC Daniel - (crédito: Raphael Ranosi)

A influenciadora Manuella Arruda, que reúne milhões de seguidores em suas plataformas digitais, celebrou seus 15 anos em uma festa realizada no Tulipas Buffet, em São Paulo. Entre os destaques da noite esteve a apresentação de MC Daniel, uma das atrações musicais do evento.

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O cantor subiu ao palco para interpretar alguns dos sucessos que marcaram sua trajetória e participou de um dos momentos mais aguardados pelos convidados. A programação musical também contou com show de MC Kekel e apresentação do DJ Uerê.

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A comemoração reuniu familiares, amigos, influenciadores e convidados ligados ao universo digital. Durante a noite, Manuella realizou diferentes trocas de figurino, acompanhando os momentos da celebração. A decoração foi assinada pela Keops Eventos.

Além das atrações musicais, o evento contou com ativações de marcas parceiras e experiências distribuídas ao longo da programação, integrando empresas que acompanham a trajetória da influenciadora junto ao público jovem.

A festa marcou a celebração dos 15 anos de Manuella Arruda e reuniu convidados de diferentes estados em uma noite voltada ao encontro entre entretenimento, redes sociais e celebração familiar.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 22/06/2026 07:18 / atualizado em 22/06/2026 16:54
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