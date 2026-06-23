Hiran divulga participação em novos projetos e reforça a diversidade na cena musical

O cantor Hiran vive uma fase de destaque na carreira. Dois meses após lançar o álbum “IMUNDO”, que marca seu retorno ao rap, o artista de 31 anos celebra novas conquistas e maior visibilidade dentro da cena. Assumidamente gay e casado com o DJ Henrique Nogueira, ele segue usando sua voz para discutir a homofobia no hip hop e ampliar a representatividade LGBTQIA+ no gênero.

O reconhecimento mais recente veio com sua participação no RapBox, um dos projetos mais tradicionais do rap nacional. “Estou encerrando este mês de junho com a alegria de ser um dos destaques do RapBox. Fazer parte de um projeto tão importante, com quase 15 anos de história, tem um significado muito especial para mim”, afirma.

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Entre os trabalhos desenvolvidos no canal de música estão o single "Escombros”, com produção de Léo Casa 1 (assista aqui), e a participação em “inpacto”, terceira cypher da série LEGADO, edição formada exclusivamente por artistas LGBTQIA+, que será lançada nesta quinta-feira (25), às 17h.

Ataques de ódio

Ao mesmo tempo em que comemora uma fase de reconhecimento dentro do rap nacional, Hiran também segue enfrentando a intolerância nas redes sociais. Desde o lançamento de IMUNDO, o artista tem recebido comentários homofóbicos em suas publicações. Entre as mensagens deixadas por internautas estão frases como “Rap nunca vai fechar com LGBT”, “Ouvi dizer que fizeram pouca homofobia e bullying” e “Merece receber todo nosso ódio”.

Longe de se abalar com as críticas, o cantor afirma que sua trajetória tem sido a maior resposta para quem questiona seu espaço na cultura hip hop.

“O rap não pertence a um único perfil de pessoa. Quanto mais tentam me excluir, mais eu entendo a importância de estar aqui. Minha existência dentro do rap já é uma resposta para quem acha que pessoas LGBTQIA+ não têm espaço na cultura. Vou continuar fazendo música e ocupando esses lugares”, declara.

Apoio de artistas

Após a onda de ataques, Hiran contou com o apoio público de importantes nomes da música brasileira. A cantora Zélia Duncan convidou o artista para dividir o palco da Concha Acústica, em Salvador, onde os dois interpretaram o clássico “Enquanto Durmo”.

Já Djonga chamou Hiran para participar de seu show em Aracaju, cantando a faixa “Tem Mana no Rap”, e aproveitou o momento para se posicionar contra atitudes preconceituosas dentro da cena. “Estão fazendo a gente passar vergonha”, disparou o rapper diante do público.

A mobilização também tomou conta das redes sociais. Hiran recebeu mensagens de apoio de artistas como Luedji Luna, Johnny Hooker, Teresa Cristina, Larissa Luz, Ebony, Letrux, entre outros nomes da música.

Nova fase

A trajetória de Hiran ajuda a entender o momento representado por IMUNDO. Antes de se consolidar como um dos principais nomes do rap baiano, o artista começou a carreira como backing vocal em uma banda de rock e, ao longo dos anos, incorporou referências do pop, da música brasileira e de diferentes sonoridades à sua identidade artística.



Com este disco, ele retorna ao rap de forma mais contundente, revisitando um gênero no qual enfrentou resistência e questionamentos sobre sua presença no início da carreira.

O álbum surge, assim, como um marco de reafirmação artística, reunindo colaborações de peso com nomes como Luedji Luna, Tom Veloso, Tássia Reis e Iara Rennó, além de Amabbi, Preta Chave, Del Jay, Ícaro Santiago e Thay Piazzi. A nova fase também ganha os palcos, com apresentações dedicadas ao repertório do projeto.