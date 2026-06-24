Tania Khalill destaca importância da prevenção e dos cuidados com a saúde bucal

A atriz Tania Khalill, conhecida por trabalhos em novelas como "Caminho das Índias", "Fina Estampa", "Salve Jorge", "Joia Rara" e "Cobras & Lagartos", aproveitou uma passagem por Fort Lauderdale, na Flórida, para realizar uma avaliação odontológica de rotina e procedimentos preventivos voltados à saúde bucal.

Durante a visita, a atriz passou por uma revisão clínica e por uma limpeza odontológica, procedimentos recomendados para a prevenção de doenças bucais e para a manutenção da saúde oral.

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Segundo especialistas, consultas periódicas permitem a identificação precoce de alterações na saúde bucal e contribuem para a prevenção de problemas que podem impactar não apenas os dentes e gengivas, mas também o bem-estar geral dos pacientes.

“A prevenção é um dos pilares da saúde bucal, e consultas periódicas permitem manter não apenas a estética do sorriso, mas também a saúde oral em dia. Ficamos felizes em contribuir para esse cuidado durante a passagem da Tania pela Flórida”, afirma o cirurgião-dentista Dr. Johnny Moraes.

Morando nos Estados Unidos há alguns anos, Tania mantém uma rotina de acompanhamento de saúde que inclui avaliações odontológicas regulares, reforçando a importância dos cuidados preventivos em todas as fases da vida.