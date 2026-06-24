Turnê de São João de Solange Almeida vai virar documentário; saiba mais

A rotina de Solange Almeida durante o São João de 2026 está sendo registrada para um documentário que vai mostrar os bastidores de uma das agendas mais intensas da música brasileira. Com uma equipe acompanhando a artista na estrada, o projeto reúne imagens dos deslocamentos, preparação para os shows, momentos de trabalho e desafios enfrentados ao longo da temporada junina.

O documentário também vai retratar como funciona a operação por trás das grandes festas de São João e acompanhar de perto a rotina da cantora, que neste período chega a realizar cerca de 40 apresentações em 30 dias, incluindo noites com até quatro shows em diferentes cidades.

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“Eu acompanhei toda essa evolução. Fui espectadora e hoje sou artista daquela festa. Isso é muito especial. E agora tenho a oportunidade de abrir o São João de Campina Grande e também, pelo terceiro ano consecutivo, abrir o São João de Caruaru. Para uma cantora de forró, isso tem uma importância que eu nem consigo mensurar”, afirma Solange.

Ao longo da produção, o público poderá conhecer os bastidores da carreira da artista, a logística necessária para cumprir a extensa agenda de apresentações e os desafios físicos e emocionais enfrentados durante o período. “Eu espero ter muita saúde para cumprir a agenda que tenho pela frente. Quero continuar em paz, como estou hoje, e viver tudo isso da melhor forma possível. Tenho certeza de que será um São João lindo”, completa.

A equipe responsável pelo projeto está em fase de conversas com plataformas de streaming para definir a distribuição do documentário, que ainda não tem data de estreia confirmada.