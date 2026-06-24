MC IG celebra sucesso do artista internacional Jmani no Brasil

MC IG dá mais um passo importante em seu processo de internacionalização e fortalecimento da Gringos World, que aproveita a oportunidade para o lançamento da Blessed Boss, braço da produtora criado para atuar internacionalmente. O artista e empresário Guilherme Sérgio Ramos de Souza, nome de batismo de IG, passa a gerenciar a carreira de Jmani, cantor que vem se destacando no cenário global por sua mistura de hip hop contemporâneo, afrobeat e soul, acumulando milhões de plays nas plataformas digitais.

“Desde a primeira vez que ouvi o trabalho do Jmani, enxerguei um artista com potencial global. Ele tem identidade e uma visão muito clara sobre sua música. Queremos criar oportunidades na Blessed Boss, desenvolver carreiras e mostrar que o Brasil também pode ser relevante para a música internacional”, comenta MC IG.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Como parte dessa nova fase, Jmani está no Brasil para oficializar sua parceria e participar de uma imersão ao lado da equipe liderada por MC IG, que inclui gravações com outros artistas, reuniões estratégicas e o desenvolvimento de novos projetos. A iniciativa marca o início de um novo capítulo em sua carreira, ao mesmo tempo em que fortalece a atuação da Gringos World e consolida o lançamento da Blessed Boss como uma ponte entre o mercado brasileiro e talentos internacionais.

“É uma sensação incrível, é o plano de Deus. Quando você faz o seu melhor para permanecer humilde, Deus te exalta com Sua mão poderosa no momento certo. Sou apenas um jovem vindo do outro lado do mundo, de Amsterdã, e agora estou assinando com os maiores do Brasil”, comenta Jmani.

Dono de uma sonoridade que combina influências urbanas modernas com melodias marcantes, o cantor holandês, de Amsterdã, Jmani conquistou ouvintes ao redor do mundo. Seu maior sucesso até o momento, "Dopamine", já acumula quase 25 milhões de reproduções no Spotify, consolidando seu nome entre os artistas em ascensão da cena global.

Recentemente, IG também esteve à frente da negociação que tornou MC Lele JP o primeiro artista brasileiro a assinar com a distribuidora norte-americana Vydia, em um contrato avaliado em 4 milhões de dólares, o equivalente a R$ 22 milhões à época. O acordo colocou o funkeiro ao lado de um catálogo que reúne nomes como Post Malone, Lil Pump, Bhad Bhabie, Rick Ross, Snoop Dogg e Usher.

Na Gringos World, MC IG tem ampliado sua atuação para além dos palcos, investindo na descoberta, gestão e desenvolvimento de artistas. A chegada de Jmani reforça essa estratégia e evidencia a capacidade do empresário de conectar diferentes mercados e culturas por meio da música.

Saiba mais sobre o Gringos World

A Gringos World é uma gravadora artística e audiovisual fundada em 2021 pelo empresário e artista Guilherme Sergio Ramos, artisticamente conhecido como MC IG, com o objetivo de fortalecer a cultura urbana e impulsionar novos talentos da música. Tendo um catálogo de artistas grandes como MC Lele JP, Nego Micha, Neguinho PRT, DJ TC, DJ Hyago, Menor Wil, JV MC e entre outros nomes importantes da trajetória do funk.

Reconhecida pela sua identidade criativa e visão inovadora no mercado do entretenimento, a Gringos World atua no desenvolvimento de projetos musicais, audiovisuais, marketing artístico e experiências culturais, conectando autenticidade, inovação e impacto no cenário do funk e da música urbana brasileira.

Com uma linguagem moderna e forte presença no digital, a Gringos World vem se consolidando como uma marca que transforma ideias em grandes projetos, levando arte, cultura e entretenimento para diferentes públicos.