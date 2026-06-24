Exercícios que ajudam a fortalecer o abdômen e por que o físico de Jade Picon vai muito além dos abdominais - (crédito: Reprodução/Instagram)

O abdômen definido de Jade Picon costuma chamar atenção nas redes sociais e frequentemente desperta a curiosidade de quem busca entender quais exercícios ajudam a conquistar uma região abdominal forte e tonificada.

Mas, ao contrário do que muita gente imagina, não existe um único treino responsável por esse resultado. Segundo especialistas, um abdômen aparente é consequência da combinação entre treinamento adequado, alimentação equilibrada, baixo percentual de gordura corporal e hábitos saudáveis.

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Durante muitos anos, o exercício abdominal foi vendido como a solução para quem deseja perder a barriga. A imagem de pessoas fazendo centenas de repetições, acreditando que isso eliminaria a gordura abdominal, tornou-se comum nas academias e nas redes sociais. Mas, afinal, qual é a verdadeira função do abdominal? Ele realmente ajuda a perder gordura localizada? É necessário treinar todos os dias?

De acordo com o treinador Fábio Aquino, o principal papel do abdominal não é deixar a barriga definida, mas sim fortalecer a musculatura do core, região formada pelos músculos abdominais, lombares, pélvicos e profundos do tronco.

“Essa musculatura funciona como uma espécie de cinturão natural do corpo, responsável por estabilizar a coluna, melhorar a postura, proteger as articulações e aumentar a eficiência dos movimentos durante as atividades do dia a dia e a prática esportiva. Um abdômen fortalecido ajuda a reduzir dores lombares, melhora o equilíbrio, aumenta a estabilidade corporal e contribui para uma melhor qualidade de movimento. Em outras palavras, o abdominal é muito mais importante para a saúde e para a funcionalidade do corpo do que apenas para a estética”, esclarece.

Abdominal não reduz a gordura da barriga

Aquino pontua que um dos maiores mitos da área da atividade física é acreditar que exercitar uma determinada região fará com que a gordura daquele local seja utilizada como fonte de energia.

“O corpo não funciona dessa maneira. Quando uma pessoa realiza exercícios físicos e cria um déficit calórico adequado, a perda de gordura acontece de forma geral, determinada principalmente por fatores hormonais, genéticos e metabólicos. Isso significa que fazer mil abdominais por dia não fará a gordura abdominal desaparecer”, afirma.

Ele destaca que o exercício abdominal fortalece a musculatura que está sob a camada de gordura.

“Para que essa musculatura fique visível, é necessário reduzir o percentual de gordura corporal por meio de uma combinação entre alimentação adequada, treinamento de força, exercícios aeróbicos, sono de qualidade e controle do estresse. Por isso, muitas pessoas possuem músculos abdominais fortes, mas eles não aparecem visualmente devido à camada de gordura que os recobre.”

Segundo o treinador, é justamente essa combinação de fatores que explica físicos como o de Jade Picon. A definição abdominal observada na influenciadora não é resultado apenas de exercícios localizados, mas de uma rotina consistente de atividade física, alimentação equilibrada e baixo percentual de gordura corporal.

Dá para pular o treino de abdominal?

Fábio explica que muitos exercícios de musculação já exigem uma grande participação da musculatura abdominal. Agachamentos, levantamentos, remadas, barras, exercícios funcionais e até mesmo caminhadas em alta intensidade recrutam o core de forma significativa.

“Por isso, em alguns casos, o trabalho abdominal específico pode ser reduzido sem prejuízo aos resultados. No entanto, para pessoas que apresentam dores lombares, instabilidade corporal, postura inadequada ou objetivos esportivos específicos, incluir exercícios direcionados para o abdômen pode ser extremamente importante. O ideal é que o treinamento seja individualizado e respeite as necessidades de cada pessoa.”

É necessário fazer abdominal todos os dias?

De acordo com o treinador, assim como qualquer outro grupo muscular, os músculos do abdômen também precisam de recuperação para se adaptar e evoluir. Treinar o abdômen todos os dias não necessariamente gera melhores resultados.

“Na maioria dos casos, realizar exercícios abdominais de duas a quatro vezes por semana já é suficiente para promover fortalecimento e desenvolvimento muscular, desde que o treino seja bem planejado e executado com intensidade adequada. Mais importante do que a frequência é a qualidade da execução e a progressão do treinamento ao longo do tempo.”

Os erros mais comuns ao treinar o abdômen

Fábio listou os erros mais frequentes:

Acreditar que o abdominal elimina gordura localizada;

Fazer muitas repetições sem técnica;

Puxar o pescoço durante a execução;

Prender a respiração;

Treinar apenas o reto abdominal;

Ignorar a postura durante os movimentos.

Treino sugerido

Fábio explica que o melhor treino não é necessariamente aquele com maior quantidade de repetições, mas sim o que trabalha estabilidade, força e controle corporal. Ele montou uma sequência eficiente:

Prancha frontal: 3 séries de 30 a 60 segundos.

Prancha lateral: 3 séries de 20 a 40 segundos de cada lado.

Dead Bug: 3 séries de 10 a 15 repetições.

Elevação de pernas: 3 séries de 10 a 15 repetições.

Abdominal com controle de tronco: 3 séries de 12 a 20 repetições.

Essa combinação estimula diferentes funções do abdômen, promovendo o fortalecimento global da região.

Aquino reforça que o abdominal é um exercício fundamental para a saúde, para a estabilidade da coluna, para a postura e para a performance física. No entanto, ele não é responsável pela eliminação da gordura localizada na barriga.

“Quem busca um abdômen definido precisa entender que o segredo está em um conjunto de fatores que envolve alimentação adequada, treinamento de força, atividade física regular, sono de qualidade e hábitos saudáveis. Fortalecer o abdômen é importante. Acreditar que ele sozinho fará a gordura desaparecer é apenas mais um dos mitos que a ciência já derrubou.”