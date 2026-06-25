Brunno Ramos lança novo single e reforça destaque na nova geração do trap gospel

Um dos nomes que mais vêm chamando atenção na cena do trap gospel nacional, Brunno Ramos apresenta seu novo single, "Brasil", em parceria com Bruninho Music e Victor Henry. A faixa chega acompanhada de videoclipe e amplia a proposta artística que vem consolidando o cantor como uma das principais vozes da nova geração da música cristã urbana.

Misturando elementos do trap, rap e música gospel contemporânea, "Brasil" traz uma mensagem de fé, união e esperança, inspirada na identidade do povo brasileiro. A canção convida o público a olhar para o futuro com confiança, valorizando o amor, a perseverança e a espiritualidade em meio aos desafios do dia a dia.

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"Brasil é uma música que fala sobre Jesus, amor e esperança com a força do coração brasileiro e o sonho de celebrar a conquista do hexa. Fé, união e emoção em uma só canção", resume Brunno Ramos.

Natural da periferia da Zona Norte de São Paulo, Brunno carrega em sua trajetória a realidade de milhares de jovens brasileiros. Ainda na adolescência, após se mudar com a família para Aracaju (SE) em busca de melhores oportunidades, trabalhou em diferentes profissões para ajudar em casa. Foi na música, porém, que encontrou sua vocação e a oportunidade de transformar experiências de vida em mensagens de fé e inspiração.

Nos últimos anos, o artista vem construindo uma trajetória consistente dentro do trap gospel, movimento que ganha cada vez mais espaço entre o público jovem e se consolida como uma das vertentes de maior crescimento na música cristã brasileira. Com letras que unem espiritualidade, vivências periféricas e linguagem contemporânea, Brunno tem conquistado uma audiência cada vez maior e se firmado como um dos representantes mais promissores do gênero.

"Brasil" dá sequência à série de lançamentos autorais que marcaram sua ascensão recente e reforça a identidade artística do cantor: uma combinação de sonoridade urbana, mensagem positiva e conexão direta com a nova geração.