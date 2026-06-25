Bruno Montaleone comenta sucesso de 'Homem Com H' após indicações ao Prêmio Grande Otelo

Bruno Montaleone tem mais um motivo para celebrar um momento especial em sua trajetória artística. O filme “Homem Com H”, cinebiografia de Ney Matogrosso dirigida por Esmir Filho, foi indicado ao Prêmio Grande Otelo 2025 e disputa nada menos que 12 categorias da principal premiação do cinema brasileiro, consolidando-se como um dos grandes destaques da temporada.

Na produção, Montaleone interpreta Marco de Maria, médico e companheiro de Ney Matogrosso durante cerca de 13 anos. O personagem está presente em um dos períodos mais sensíveis da narrativa, marcado pela epidemia de AIDS e por importantes perdas afetivas vividas pelo cantor. Embora o protagonismo fique a cargo de Jesuíta Barbosa, a atuação de Bruno chamou atenção da crítica e do público por sua abordagem delicada e emocional.

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Com a repercussão do filme e o reconhecimento conquistado nas indicações ao Grande Otelo, o ator comemorou a conquista: “Ver ‘Homem Com H’ indicado em 12 categorias é motivo de muito orgulho para todos nós. Foi um projeto muito especial, feito com entrega, respeito e amor. Fazer parte dessa história já foi um presente enorme, e receber esse reconhecimento torna tudo ainda mais inspirador”, afirma.

A fase recente da carreira do ator carioca em sido marcada justamente pelo equilíbrio entre produções de diferentes perfis. Enquanto conquista espaço em projetos de maior densidade dramática, ele também mantém forte conexão com o público mais jovem por meio da franquia inspirada nos livros de Carina Rissi.

Após interpretar o personagem Ian Clarke, um dos papéis mais populares de sua trajetória, Bruno aguarda a estreia de “Encontrada”, sequência de “Perdida”. O longa dará continuidade à história de Ian e Sofia, papel de Giovanna Grigio, aprofundando os desafios enfrentados pelo casal diante das convenções sociais do século XIX. Enquanto o novo capítulo não chega aos cinemas, os fãs podem acompanhar a origem desse romance hoje no catálogo do Disney+.