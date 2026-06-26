LV divulga novo single em parceria com BIN; saiba mais

LV lança nesta quinta-feira (25), o single “MERMO QUE NÓS NÃO NAMORE”, parceria com BIN. O lançamento, realizado pela Tudubom Records e distribuído pela MusicPRO, chega às plataformas digitais apostando em uma sonoridade acústica para abordar conexão, envolvimento e os sentimentos que surgem entre duas pessoas.

Com uma proposta melódica e intimista, a faixa explora a intensidade dos laços afetivos e as diferentes formas de viver um relacionamento. A música combina elementos do rap e da música acústica para construir uma narrativa leve e romântica

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O lançamento marca mais um passo na trajetória de LV, artista que vem ganhando espaço dentro da nova geração do rap nacional. Atualmente, o rapper soma mais de 122 mil ouvintes mensais e reúne colaborações com nomes como Filipe Ret, Mãolee, Felp 22 e Raflow. Entre os destaques de sua carreira está “Lamentável V”, parceria com Froid e 2ZDinizz que ultrapassa 2 milhões de reproduções nas plataformas.

A música também conta com a participação de BIN, um dos principais nomes do rap brasileiro na atualidade. O artista reúne quase 7 milhões de ouvintes mensais e acumula sucessos como “Saturno” e “Marília Mendonça”, que juntos ultrapassam 400 milhões de streams.

Para Brenda Espasandin, CMO da MusicPRO, a faixa reforça a parceria de longa data entre a distribuidora e a Tudubom Records: “Estamos ao lado da Tudubom Records desde o seu primeiro lançamento, e essa é uma das parcerias mais longevas e gratificantes que construímos na MusicPRO. O LV representa muito bem a renovação do selo, trazendo uma identidade forte e uma nova geração de artistas”.

“Essa parceria com o BIN reúne dois grandes talentos e acreditamos que tem todos os ingredientes para se tornar um grande hit", complementa.