Bring Me The Horizon celebra lançamento de novo single 'Dehumanized'

O Bring Me The Horizon apresenta “Dehumanized”, uma faixa inédita escrita e gravada para Count Your Blessings | Repented, a regravação em comemoração aos 20 anos do icônico álbum de estreia da banda, que chega em 10 de julho em vinil, CD e em todas as plataformas de streaming.

Enquanto Count Your Blessings | Repented marca o retorno da banda de Sheffield ao álbum que deu início à sua trajetória, completamente regravado para esta edição comemorativa, “Dehumanized” se destaca como a única composição inédita do projeto.

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Escrita duas décadas após o lançamento do álbum original, a faixa funciona como uma ponte entre passado e presente, preservando a agressividade implacável e o caos característicos dos primeiros trabalhos da banda, ao mesmo tempo em que reflete a dimensão, a ambição e a precisão sonora que passaram a definir a evolução do Bring Me The Horizon.

Produzida por Oli Sykes e Lee Malia, com mixagem de Buster Odeholm, Dehumanized” captura o espírito e a ferocidade da era Count Your Blessings, ao mesmo tempo em que expande seus limites sonoros. Posicionada como a décima primeira e última faixa de Count Your Blessings | Repented, a música funciona como uma declaração final do projeto e inaugura um novo capítulo no legado do álbum.

Ao falar sobre a regravação do disco, Oli afirmou: “Não poderíamos fazer este álbum soar como as bandas soam hoje. Ele precisava ser a melhor versão possível de como soava em 2006.”

Lançado originalmente em 2006, Count Your Blessings tornou-se um marco para uma geração de fãs de música pesada, ajudando a levar o deathcore a um público global e estabelecendo as bases para uma das carreiras mais influentes da música alternativa contemporânea.

Completamente regravado para celebrar seus 20 anos, Count Your Blessings | Repented apresenta o álbum renascido, mais refinado, pesado e grandioso do que nunca. Faixas como “Pray for Plagues”, “Black & Blue”, “Slow Dance” e “A Lot Like Vegas” foram reinventadas com intensidade renovada, enquanto a energia crua que marcou o trabalho original é reforçada por uma abordagem de produção contemporânea.

O lançamento também resgata parte da história criativa inicial da banda, com “Liquor & Love Lost” aparecendo sob seu título de trabalho original, “Dragon Slaying”.

Para celebrar o lançamento, o Bring Me The Horizon apresentará Count Your Blessings na íntegra pela primeira vez durante o evento Outbreak Presents: Count Your Blessings | Repented, nos dias 10 e 11 de julho, na B.E.C. Arena, em Manchester. Em seguida, a apresentação seguirá para o Furnace Festival, realizado no histórico complexo Sloss Furnaces, em Birmingham, Alabama, no dia 11 de outubro.

As apresentações trarão o álbum executado na íntegra, acompanhado de outras músicas da mesma fase da carreira da banda, marcando um momento histórico em sua trajetória e oferecendo aos fãs uma rara oportunidade de vivenciar o disco ao vivo do começo ao fim.

Originário de Sheffield, o Bring Me The Horizon já vendeu mais de 7,2 milhões de álbuns em todo o mundo, conquistou diversos álbuns nº 1 no Reino Unido e se consolidou como uma das bandas mais influentes de sua geração. Dos primeiros dias na era do MySpace aos palcos das maiores arenas do mundo, a constante reinvenção do grupo ajudou a redefinir os rumos da música pesada e da cultura alternativa.

Com “Dehumanized”, o Bring Me The Horizon faz mais do que revisitar seu passado, a banda o expande. A faixa funciona tanto como uma homenagem às suas origens quanto como um lembrete de por que sua influência continua ecoando duas décadas depois.