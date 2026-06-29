Marcelinho agita a web após rumores de ida para A Fazenda e recebe 'coroação' de Carol Lekker

Carol Lekker apareceu nos stories de Marcelinho em um momento que chamou a atenção dos seguidores - (crédito: Carol Lekker e Marcelinho)

Os rumores sobre o futuro de Marcelinho na televisão estão cada vez mais fortes. Nos últimos dias, o ex-BBB voltou a movimentar as redes sociais após publicar alguns stories considerados "misteriosos" pelos fãs, dando a entender que pode estar a caminho de uma nova aventura em um reality show.

A repercussão foi imediata. Durante uma live no TikTok, diversos seguidores começaram a questionar diretamente o influenciador sobre uma possível participação em A Fazenda. Entre os comentários, internautas pediam uma confirmação e demonstravam torcida para ver Marcelinho no confinamento rural mais famoso do país.

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Para aumentar ainda mais as especulações, neste domingo (28), Carol Lekker apareceu nos stories de Marcelinho em um momento que chamou a atenção dos seguidores. Nas imagens, a apresentadora do programa Fofocalizando surge "coroando" o ex-BBB, gesto que muitos interpretaram como uma espécie de aprovação ou até uma brincadeira relacionada à possível entrada do influenciador em A Fazenda.

Nas redes sociais, o assunto rapidamente ganhou força. "Ele já está dando sinais", comentou uma seguidora. "Depois dessa coroação da Carol, tenho certeza que ele vai para A Fazenda", escreveu outro internauta.

Até o momento, Marcelinho não confirmou nem negou os rumores sobre uma eventual participação no reality da Record. No entanto, as pistas deixadas em seus stories e a reação dos fãs têm sido suficientes para alimentar as especulações.

Se os indícios realmente se confirmarem, Marcelinho poderá ser um dos nomes mais comentados da próxima edição de A Fazenda, levando consigo a torcida conquistada durante sua passagem pelo BBB 2026 e prometendo movimentar ainda mais o universo dos realities brasileiros.