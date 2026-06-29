Cunhada de Neymar, Bianca Biancardi prepara enxoval de Felippo

A influenciadora digital e nutricionista Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, e cunhada de Neymar Jr., esteve em Orlando para montar o enxoval de Felippo.

Bianca compartilhou registros da visita em seus stories, mostrando detalhes do enxoval de Felippo e da experiência vivida durante a passagem pela loja.

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A futura mamãe escolheu a MacroBaby, considerada a maior loja de produtos para bebês dos Estados Unidos e uma das principais referências entre famílias brasileiras que viajam ao país para fazer o enxoval.

Além das compras para a chegada do bebê, Bianca também realizou o ultrassom de alta definição oferecido pela MacroBaby e se encantou com a experiência. A tecnologia permite visualizar o bebê com imagens mais nítidas e realistas, tornando o momento ainda mais especial para os futuros pais.