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Cunhada de Neymar, Bianca Biancardi prepara enxoval de Felippo

Influenciadora digital vive momento emocionante durante gestação em Orlando, nos Estados Unidos

Bianca Biancardi prepara enxoval do filho em Orlando, nos Estados Unidos - (crédito: Divulgação)
Bianca Biancardi prepara enxoval do filho em Orlando, nos Estados Unidos - (crédito: Divulgação)

A influenciadora digital e nutricionista Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, e cunhada de Neymar Jr., esteve em Orlando para montar o enxoval de Felippo.

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Bianca compartilhou registros da visita em seus stories, mostrando detalhes do enxoval de Felippo e da experiência vivida durante a passagem pela loja.

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A futura mamãe escolheu a MacroBaby, considerada a maior loja de produtos para bebês dos Estados Unidos e uma das principais referências entre famílias brasileiras que viajam ao país para fazer o enxoval.

Além das compras para a chegada do bebê, Bianca também realizou o ultrassom de alta definição oferecido pela MacroBaby e se encantou com a experiência. A tecnologia permite visualizar o bebê com imagens mais nítidas e realistas, tornando o momento ainda mais especial para os futuros pais.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 29/06/2026 09:01 / atualizado em 29/06/2026 17:21
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