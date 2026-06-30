Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa mostram a tendência do 'novo luxo'

Nem minimalismo absoluto, nem logomania. O equilíbrio entre peças de impacto e acessórios discretos tem dominado o estilo de algumas das mulheres mais observadas da moda, como Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa.

Segundo o personal stylist Diego Romero, a tendência, conhecida como "novo luxo", aposta na curadoria do visual: apenas um elemento assume o protagonismo, enquanto o restante da produção funciona como complemento sofisticado.

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"O luxo atual não elimina os símbolos de status, mas usa esses elementos com estratégia. A ideia é que uma peça chame atenção e a outra apenas assine o look", explica Romero.

De acordo com o especialista, a fórmula tem conquistado espaço entre empresárias, herdeiras e mulheres que acompanham as principais semanas de moda internacionais. A lógica é simples: quando uma peça é marcante, os demais itens precisam equilibrar a composição.

"Se o casaco é dramático, a bolsa pode ser clássica. Se a joia é o ponto focal, o restante do look precisa respirar. O erro acontece quando tudo tenta disputar atenção ao mesmo tempo", afirma.

Bruna Marquezine é um dos exemplos citados pelo stylist. Durante a última Semana de Moda de Paris, a atriz apostou em um casaco estruturado vermelho da Chanel, peça que dominava completamente a produção. Para equilibrar, escolheu uma bolsa Chanel 19 preta, de design clássico e identidade discreta.

"O casaco fez o espetáculo. A bolsa trouxe a assinatura de luxo sem competir com a peça principal", analisa Diego.

Outro exemplo é Marina Ruy Barbosa. Em uma produção recente, a atriz apareceu com um vestido preto minimalista da Dior combinado a um colar Serpenti, da Bulgari, que concentrou toda a atenção do visual. A bolsa Dior Saddle, em tom bege e com logo discreto, funcionou apenas como complemento.

"A joia foi a protagonista. O logo estava presente, mas sem disputar espaço. Esse é exatamente o conceito do novo luxo", explica.

Para Romero, a principal diferença entre elegância e excesso está na forma como os elementos de marca são utilizados.

"O problema nunca foi usar logo. O problema é quando cada item do look pede atenção ao mesmo tempo. As mulheres que realmente definem tendência entendem que luxo é curadoria. Uma bolsa pode ser o destaque da produção, mas nunca a produção inteira."

O stylist aponta três erros frequentes que comprometem essa proposta:

combinar várias peças com logotipos chamativos na mesma produção;

usar acessórios de grande impacto simultaneamente, como maxi joias, bolsas marcantes e roupas muito elaboradas;

deixar que todos os elementos disputem protagonismo, sem um ponto focal definido.

A tendência reforça uma mudança importante no mercado de luxo. Em vez de ostentação evidente, o foco passa a ser a construção de uma imagem sofisticada por meio do equilíbrio, da qualidade das peças e da intenção por trás de cada escolha.