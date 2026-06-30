Ainê Coutinho celebra repercussão do 'Bate Bola' e revela desejo de entrevistar mulheres que inspiram

Ainê Coutinho vem vivendo uma nova fase profissional à frente do “Bate Bola”, projeto em que recebe influenciadoras e personalidades para conversas sobre vida pessoal, carreira e experiências fora das redes sociais.

Entre as convidadas já recebidas estão nomes como Tainá Militão, Duda Fournier e outras criadoras de conteúdo, em entrevistas que têm repercutido nas redes sociais e em páginas de entretenimento pelo formato intimista das conversas.

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“Fico muito feliz com esse retorno, porque ele mostra que as pessoas estão se conectando com o propósito do projeto. A ideia sempre foi criar um espaço leve, mas também verdadeiro, onde as convidadas possam mostrar lados que muitas vezes o público não conhece”, afirma.

Casada com o jogador Philippe Coutinho, Ainê também comenta o olhar do público sobre as chamadas WAGs e a mudança de percepção em relação a essas mulheres nos últimos anos. Segundo ela, o interesse inicial pode vir da curiosidade, mas o que se mantém são as trajetórias individuais.

“Hoje, muitas dessas mulheres são empresárias, influenciadoras, mães e profissionais que construíram suas próprias identidades. Vejo uma mudança positiva nesse olhar, com cada vez mais espaço para reconhecer suas conquistas e não apenas os relacionamentos que elas vivem.”

À frente das entrevistas, Ainê diz que a experiência também marcou sua própria trajetória profissional. Acostumada a compartilhar sua rotina nas redes sociais, ela afirma que assumir o papel de apresentadora trouxe uma nova perspectiva.

“Como influenciadora, estou acostumada a falar sobre mim. Agora, tenho a oportunidade de ouvir outras histórias, aprender e dar voz a outras mulheres. Isso tem sido muito enriquecedor.”

Para os próximos episódios, ela revela o desejo de receber convidadas com trajetórias inspiradoras. “Mais do que a fama, gosto de mulheres que inspiram através das próprias histórias, seja por superação, empreendedorismo ou reinvenção.”