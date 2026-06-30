Fernanda Lo Re revela como concilia maternidade e empreendedorismo

Há mais de uma década vivendo nos Emirados Árabes Unidos, Fernanda Lo Re construiu não apenas uma carreira de sucesso, mas também a própria família. Mãe de duas crianças, a empresária afirma que, apesar da rotina intensa, estabeleceu uma prioridade inegociável: os filhos sempre vêm antes do trabalho.

“É um equilíbrio constante e que nem sempre é justo. Mas a minha bússola é clara: antes do trabalho, vêm os meus filhos, sempre. Estar presente não significa necessariamente estar disponível por longas horas, significa estar de verdade quando eles precisam de mim”, diz.

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Ao contrário do que muitos imaginam, Fernanda explica que sua família foi construída nos Emirados, onde mora há mais de dez anos. Segundo ela, a eficiência, a segurança e a organização do país ajudam a manter uma rotina equilibrada entre os negócios e a vida em casa.

Mesmo contando com uma equipe de apoio, ela faz questão de acompanhar de perto a criação dos filhos. “A escolha de ter família e filhos é minha, e cuidar disso de perto é uma responsabilidade que não delego.”

A empresária também fala abertamente sobre a culpa materna, sentimento que ganhou força após o nascimento da filha caçula. A terapia, segundo ela, foi fundamental para compreender que não existe um modelo ideal de maternidade.

“A internet pode ser uma ferramenta poderosa, mas também pode te colocar em um padrão que simplesmente não é o seu. Aprendi que não existe mãe perfeita e que não preciso ser.”

Longe da família brasileira, Fernanda destaca que construir uma rede de apoio foi indispensável para viver a maternidade com mais tranquilidade. “Saber que você não precisa fazer tudo sozinha é uma das maiores liberdades que existem.”

Ela acredita que a maternidade também transformou sua forma de liderar pessoas. “Passei a acolher mais a minha equipe, entender as dificuldades do outro com menos julgamento e mais empatia.”

Ao falar sobre o legado que deseja deixar para os filhos, Fernanda reforça que o verdadeiro sucesso vai além da realização profissional. “Quero que eles entendam que é possível realizar sonhos e ser independente, mas que a família sempre será o porto seguro. No fim, o que permanece é o amor que sentimos e deixamos.”