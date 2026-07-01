Isabella Santoni ressalta a força do encontro com o público no teatro: 'Cada sessão tem uma energia própria'

O público brasileiro praticamente viu Isabella Santoni crescer. Revelada ainda na adolescência em papéis de grande apelo popular na televisão, a atriz recentemente celebrou a chegada dos seus 31 anos ostentando uma trajetória marcada pela versatilidade e pelo amadurecimento sob os refletores.

Longe de se acomodar nos sucessos do passado, ela vem consolidando sua assinatura artística no teatro, espaço que escolheu para desafiar seus próprios limites e expandir seu repertório dramático e, agora, cômico.



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Essa dedicação ganhou forma no palco do Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, onde a atriz encerrou, no último fim de semana, a temporada da comédia satírica Baixa Sociedade.

Após recepção expressiva em São Paulo, a montagem levou Isabella à pele de Ana Maria, uma personagem imersa em jogos de aparências e dinâmicas de poder da vida urbana. Esse trânsito pelos palcos não é novidade para a artista, que em um momento anterior já havia encarado a responsabilidade de dar vida à clássica Catarina Batista na transposição teatral de O Cravo e a Rosa.



“O teatro tem uma força viva que me alimenta de um jeito completamente único. Ele me proporciona um espaço de experimentação sem cortes e me devolve a essência do porquê escolhi ser atriz”, reflete Isabella sobre o impacto do tablado em sua evolução.



No entanto, a inquietude da artista vai muito além do trabalho convencional de interpretação. Vivendo um momento de expansão criativa, Isabella faz questão de não se resumir aos palcos e já tem novos projetos no forno, onde planeja atuar não apenas na frente das câmeras, mas também nos bastidores, explorando funções de desenvolvimento e produção.

“A atuação é meu carro-chefe e assim seguirá, mas sinto que hoje meu olhar artístico vai além de estar em cena, seja no palco ou no set. Explorar o desenvolvimento e a produção tem sido inspirador. O mercado atual permite que sejamos multifacetados, e me envolver com os bastidores só tem acrescentado, inclusive no meu caminho como atriz”, afirma.



Enquanto essas novidades não são lançadas, o público pode conferir seu trabalho nas plataformas de streaming. Isabella mostra sua faceta mais dramática e realista na pele de Viviane na aclamada série Dom, disponível no Prime Video, e em novelas como Malhação: Sonhos, A Lei do Amor e Orgulho e Paixão, todas disponíveis no Globoplay.