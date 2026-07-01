Saory Cardoso quebra o silêncio após polêmica envolvendo Dudu Camargo

Saory Cardoso se pronunciou pela primeira vez após a repercussão das declarações de Pedro Arimateya, que afirmou ter vivido um relacionamento com Dudu Camargo. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a influenciadora contou que ainda está tentando lidar com tudo o que aconteceu.

"Eu realmente estou tentando assimilar tudo. Mas no momento prefiro não me pronunciar", declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a colunista, a revelação teria abalado o relacionamento entre Saory e Dudu, iniciado após a participação dos dois em A Fazenda 17. Ainda segundo a publicação, a influenciadora estaria avaliando a possibilidade de colocar um ponto final no namoro em meio à repercussão do caso.

A história veio à tona após Pedro Arimateya participar do podcast Disse Me Disse. Durante a conversa, ele afirmou que manteve um envolvimento amoroso com Dudu Camargo e revelou que era ele a pessoa citada anteriormente em rumores envolvendo um suposto produtor.

"Eu já fiquei com Dudu Camargo e todo mundo sabe. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás teve uma história de um produtor [que estaria se relacionando com o jornalista]. O produtor não era produtor, era eu", disse Pedro.

Na sequência, ele contou que o relacionamento começou quando Dudu passou a trabalhar na TV Meio Norte. "Eu e Dudu tivemos um casinho. Só que passou. Assim que ele entrou na TV Meio Norte, a gente se gostou. Eu sempre achei ele muito gatinho, na época ele estava com o cabelo cortadinho, estava interessante", afirmou.