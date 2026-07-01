O que mudou no rosto de Carlinhos Maia? Entenda a transformação que chamou atenção na web

O novo visual de Carlinhos Maia virou assunto nas redes sociais. Com o rosto mais definido, o pescoço marcado e uma aparência visivelmente rejuvenescida, o influenciador despertou a curiosidade dos seguidores, que passaram a questionar o que estaria por trás da transformação.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Ubajara Guazzelli, o resultado foi construído para recuperar os contornos faciais perdidos ao longo do tempo, preservando completamente a identidade do influenciador.

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"A transformação do Carlinhos foi resultado de um planejamento facial personalizado. O principal objetivo era devolver o contorno facial que ele havia perdido ao longo do tempo devido à flacidez, preservando completamente sua identidade e sua naturalidade", afirma o profissional.

De acordo com o especialista, a principal queixa apresentada por Carlinhos Maia estava relacionada à perda da definição da mandíbula e ao excesso de pele na região do pescoço, alterações comuns com o avanço da idade: "A maior queixa dele era justamente a perda da definição da mandíbula, associada à flacidez e ao excesso de pele na região do pescoço, conhecida popularmente como ‘papada’. Nesses casos, quando existe excesso de pele e frouxidão muscular, a única forma de corrigir de maneira efetiva e duradoura é através de um procedimento cirúrgico."

Para recuperar esse contorno facial, foram associadas duas técnicas que atuam de forma complementar. "Por isso, realizamos o Lifting Cervical JK, uma técnica que reposiciona a musculatura do pescoço, remove o excesso de pele e restaura o contorno entre a mandíbula e o pescoço. O resultado é um rejuvenescimento estrutural, devolvendo um aspecto mais jovem, firme e elegante, sem descaracterizar o paciente".

"Associamos também a KNOSE, nossa técnica exclusiva de refinamento nasal minimamente invasivo, que harmoniza o nariz com o novo contorno facial. O objetivo era promover um refinamento sutil da ponta nasal e um equilíbrio ainda maior das proporções do rosto, mantendo características naturais", complementa.

Segundo Dr. Ubajara Guazzelli, a combinação dos procedimentos permitiu recuperar estruturas afetadas pelo envelhecimento sem modificar a essência do influenciador. "A combinação desses dois procedimentos foi determinante para o resultado que chamou a atenção do público. O rejuvenescimento acontece porque restauramos estruturas que foram modificadas pelo envelhecimento, e não porque mudamos o rosto do paciente."

Depois da cirurgia, a manutenção também passa a fazer parte do tratamento para preservar os resultados ao longo dos anos. "Depois dessa etapa cirúrgica, recomendamos a manutenção com protocolos personalizados para qualidade da pele, utilizando tecnologias como lasers, bioestimuladores de colágeno e medicina regenerativa. A cirurgia corrige a flacidez e redefine os contornos; os tratamentos estéticos preservam a qualidade da pele e ajudam a prolongar esse resultado ao longo dos anos."

Embora o resultado final seja o que mais chama atenção, o especialista Dr. Karim Salman explica que o sucesso do tratamento começa muito antes da cirurgia. "Na JK Estética Avançada, entendemos que um excelente resultado começa muito antes do procedimento. O pré-operatório faz parte do tratamento e recebe a mesma atenção que a cirurgia."

Segundo ele, todos os pacientes passam por uma avaliação completa antes de qualquer intervenção. "Todos os pacientes passam por uma avaliação médica minuciosa, com análise detalhada do histórico de saúde, exames laboratoriais, condições clínicas, uso de medicamentos, hábitos de vida e características anatômicas. Nosso objetivo é garantir que o paciente esteja em plenas condições de realizar o procedimento com máxima segurança."

Além da avaliação clínica, alguns cuidados ajudam a reduzir riscos e contribuem para uma recuperação mais tranquila. "Também solicitamos exames pré-operatórios, avaliamos individualmente possíveis fatores de risco e orientamos uma preparação específica para cada paciente. Faz parte desse protocolo evitar bebidas alcoólicas e cigarro nos dias que antecedem o procedimento, além da suspensão temporária, quando indicada pelo médico, de medicamentos ou suplementos que possam aumentar o risco de sangramento."

O pós-operatório também é determinante para a qualidade do resultado. Segundo Dr. Ubajara Guazzelli, seguir corretamente as orientações médicas é parte fundamental do tratamento. "O pós-operatório é uma das etapas mais importantes para alcançarmos um resultado de excelência."

Nos primeiros dias, repouso e alguns cuidados específicos fazem parte da recuperação. "Nos primeiros sete dias, recomendamos um período maior de repouso, uso rigoroso das medicações prescritas, proteção das incisões, cuidados específicos ao dormir — mantendo a cabeça mais elevada — e atenção redobrada com a cicatrização. Também orientamos evitar exposição solar, atividade física intensa, bebidas alcoólicas e qualquer situação que possa comprometer o processo de recuperação."

Em média, o retorno às atividades acontece em aproximadamente duas semanas, sempre respeitando a evolução de cada paciente. "Em média, após cerca de 15 dias, muitos pacientes já conseguem retornar à maior parte das atividades sociais e profissionais, sempre respeitando a evolução individual e seguindo o acompanhamento da equipe médica."

Após esse período, novos protocolos passam a integrar o tratamento para favorecer a cicatrização e manter a qualidade da pele. "Após a cicatrização inicial, iniciamos uma nova fase do tratamento: os protocolos de recuperação e manutenção. Utilizamos tecnologias específicas, como lasers para tratamento da cicatriz, além de protocolos regenerativos que auxiliam na qualidade da cicatrização, estimulam a produção de colágeno e contribuem para que as cicatrizes se tornem cada vez mais discretas ao longo do tempo."

Com a repercussão da transformação de Carlinhos Maia, aumentou também o interesse por procedimentos semelhantes. No entanto, Dr. Karim Salman alerta que não existe um tratamento capaz de reproduzir exatamente o resultado de outra pessoa. "É muito comum que um paciente se identifique com o resultado de uma personalidade pública. Porém, mais importante do que copiar um procedimento é entender por que aquele tratamento foi indicado."

Segundo o especialista, todo o planejamento é desenvolvido de forma individualizada. "O planejamento realizado para o Carlinhos foi desenvolvido exclusivamente para a anatomia dele, considerando o grau de flacidez, a estrutura do pescoço, o formato do nariz, as proporções faciais e o resultado que ele desejava alcançar."

Para ele, a segurança continua sendo o principal fator para um bom resultado. "Na JK Estética Avançada, não tratamos rostos iguais. Cada paciente passa por uma avaliação detalhada para que possamos indicar o procedimento mais adequado às suas características. Em alguns casos, um único procedimento resolve completamente a principal queixa; em outros, a associação de técnicas proporciona um resultado mais completo e natural. Segurança não depende apenas da técnica. Ela envolve uma indicação correta, equipe médica experiente, estrutura adequada, protocolos rigorosos e acompanhamento em todas as fases do tratamento."