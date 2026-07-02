Atriz Emilia Pedersen abre evento em Miami com interpretação do hino nacional

A antiga Mansão Versace serviu de cenário para o "Miami Fashion Cup". O evento uniu moda e futebol e transformou um dos endereços mais emblemáticos de South Beach em palco para networking, apresentações artísticas e encontros de personalidades de diferentes áreas. A noite contou com a presença do jogador pentacampeão Ronaldinho Gaúcho e do DJ e modelo Jesus Luz.

A abertura da programação ficou a cargo de Emilia Pedersen. Vestindo um look de Elie Tahari, ela cantou à capela o hino dos Estados Unidos e foi ovacionada pelo público. Mais tarde, também cruzou a passarela da grife.



Ao comentar o desfile, o estilista israelense, conhecido por ajudar a popularizar o top "tomara que caia" nos anos 1970, afirmou: "É sempre um sentimento especial ver uma nova geração vestindo Elie Tahari. Isso me lembra que o bom design, assim como os bons valores, pode ser passado adiante".



Pedersen, que já declarou em diversas entrevistas ter a "alma verde e amarela" por ser filha de uma londrinense, agradeceu o convite e a participação no "Miami Fashion Cup". "Foi uma honra comparecer a uma celebração tão linda". Depois, questionada sobre para qual seleção torceria, não titubeou e respondeu: "Brasil, claro", em português.