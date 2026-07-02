Sarah Poncio defende inocência do pai após prisão em operação da PF

A deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade) se pronunciou, nesta quinta-feira, 2, após a prisão de seu pai, o pastor Márcio Poncio, pela Polícia Federal, no Rio de Janeiro.

Márcio Poncio é um dos alvos da quinta fase da Operação Unha e Carne, que apura suspeitas de envolvimento de agentes públicos em um esquema ligado ao jogo do bicho e à chamada máfia do cigarro.

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Em nota, Sarah afirmou confiar na inocência do pai e disse que este é um momento delicado para a família.

“Como filha, esse é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tenho absoluta confiança na inocência do meu pai e acredito que ele terá a oportunidade de demonstrar a verdade dos fatos no curso do processo, com todas as garantias asseguradas pela Constituição”, declarou.

A parlamentar também afirmou que, na condição de deputada estadual, respeita o trabalho das instituições e o andamento regular das investigações.

“Por essa razão, não farei comentários sobre o mérito do caso, que deverá ser tratado exclusivamente no âmbito da Justiça”, completou Sarah.

Entre os investigados está Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, apontado como chefe do esquema. Ele já estava preso, assim como o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar, mas ambos foram alvos de novos mandados de prisão nesta fase da operação.

Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também determinou o bloqueio de bens dos investigados.