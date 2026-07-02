Allana Macedo se junta a Ruivinha de Marte e Ju Marques em 'Segura Teu Boy'

Allana Macedo se junta a Ruivinha de Marte e Ju Marques em lançamento de novo single - (crédito: Divulgação)

Allana Macedo mais uma vez resolveu inovar e surpreender os seus fãs. A cantora lança a música “Segura Teu Boy”, com duas participações pra lá de especiais: Ju Marques e Ruivinha de Marte. O vídeo dá início às divulgações do audiovisual “Muagem”, registrado em Córrego Rico, tradicional vila rural de Planaltina (DF). A música chega em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira, 2.

O lançamento mais uma vez imprime a personalidade e energia de Allana, que junto de outras duas importantes mulheres do cenário artístico, fizeram a gravação ficar ainda mais divertida e cheia de atitude. Quem assina a composição desta novidade é Alana Porto, Diego Ferrari, Mari Pinheiro e Valério Catejón. A produção musical é de Junior Gaspar, direção de vídeo assinada por Ray Santos.

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“Quando ouvi ‘Segura Teu Boy’ pela primeira vez já pensei nas meninas cantando comigo e na alegria que passaríamos com este encontro falando de um tema divertido que, com certeza, vai levar muitas mulheres a se identificarem“, comenta a cantora sobre a escolha das participações, Ju Marques é considerada um dos maiores fenômenos das serestas nas redes sociais e a Ruivinha de Marte, influenciadora carismática, conhecida por seus conteúdos bem-humorados.

Com uma pitada de humor na identidade sertaneja, a música sugere de forma leve que as mulheres podem se esforçar um pouco mais para aceitar os defeitos (os aceitáveis) dos seus companheiros, já que estão ficando sem opção, sugerindo uma escassez de homens que querem relacionamentos sérios. Acompanhe as redes sociais da cantora para mais novidades.

Sobre Allana Macedo

Natural de Planaltina, no Distrito Federal, Allana Macedo descobriu sua paixão pela música ainda na infância, cantando em reuniões de família e encontros entre amigos. Após aprender violão, começou a compor e a se apresentar em diversos eventos da região. O talento chamou atenção na internet, onde seus vídeos viralizaram no YouTube e abriram caminho para o início de sua carreira profissional.

Allana Macedo ficou conhecida nacionalmente por transforma sucessos internacionais em versões que conquistam o público brasileiro como Reinaldo e Te superei, hoje faz parte do casting da warner music e também é artista experimente Multishow.