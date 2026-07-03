Filha de Latino, Amanda Rocha assina com Bruno Freire e inicia nova fase na carreira

A cantora gospel Amanda Rocha acaba de dar um importante passo em sua trajetória musical. A artista assinou contrato de gerenciamento de carreira com o empresário artístico Bruno Freire, marcando o início de uma nova fase voltada ao fortalecimento de seu ministério e ao desenvolvimento de novos projetos.
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Emocionada, Amanda celebrou a conquista e destacou que enxerga esse novo momento como parte de um propósito construído com fé e dedicação.
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“Hoje dou mais um passo importante na minha caminhada. Com muita alegria e gratidão a Deus, assinei contrato com um grande escritório de São Paulo. Sei que nada acontece por acaso e enxergo esse momento como parte de um propósito que vem sendo construído com paciência, dedicação e fé.”
A cantora também agradeceu o apoio que tem recebido desde o início de seu ministério e falou sobre as expectativas para os próximos desafios.
“Agradeço a todos que acreditam no meu ministério, caminham comigo, oram por mim e fazem parte dessa história. Ainda há muito trabalho pela frente, mas sigo com o coração cheio de expectativa por tudo o que Deus ainda vai fazer. Que este seja apenas o começo de uma nova fase. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor.”
À frente do gerenciamento da carreira da artista, Bruno Freire afirma que a parceria foi construída com foco em planejamento e crescimento sustentável.
“Conheci a Amanda e enxerguei muito mais do que talento. Vi uma artista comprometida com o seu propósito, com identidade própria e um enorme potencial de crescimento. Nosso objetivo é construir uma carreira sólida, com planejamento, estratégia e respeito à essência do ministério que ela desenvolve. Estamos muito felizes por fazer parte deste novo capítulo e confiantes de que grandes projetos estão por vir.”
Filha do cantor Latino, Amanda recebeu o apoio do pai neste novo momento da carreira. O artista comemorou a parceria e destacou o orgulho pela trajetória construída pela cantora.
“Como pai, é muito emocionante ver a Amanda conquistando seu espaço pelos próprios méritos. Ela sempre foi muito dedicada, disciplinada e apaixonada pela música. Tenho certeza de que Bruno Freire será um parceiro importante nesta nova fase da carreira dela. Desejo que ela continue sendo guiada por Deus e que nunca perca a essência que faz dela uma artista tão especial. Estou muito orgulhoso dessa conquista.”
Com a nova gestão, Amanda Rocha passa a desenvolver uma estratégia de carreira voltada para ampliar sua presença no cenário da música gospel, mantendo como principal missão levar sua mensagem de fé por meio da música.