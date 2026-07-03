Lucas Rodrigues chama atenção ao integrar elenco de 'Brasil 70: A Saga do Tri', da Netflix

Aos 10 anos, Lucas Rodrigues começa a ganhar destaque no audiovisual ao integrar o elenco de 'Brasil 70: A Saga do Tri', série da Netflix inspirada na campanha da Seleção Brasileira rumo ao tricampeonato mundial. A produção marca a estreia do ator mirim em uma grande plataforma de streaming e representa o primeiro passo de uma trajetória que já começa a acumular novos desafios.

O interesse de Lucas pela atuação surgiu de forma inesperada, após participar de campanhas publicitárias. Seu carisma, os olhos claros e os cachinhos dourados chamaram a atenção, e a grande oportunidade veio logo em sua primeira audição profissional. Em meio a um concorrido processo seletivo, que reuniu diversos meninos, ele conquistou uma vaga no elenco da série.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a preparação para as gravações, realizadas em São Paulo, Lucas ficou hospedado no mesmo hotel que parte do elenco, vivenciando de perto sua primeira experiência em uma produção de grande porte.

Na trama, ele interpreta Alvinho, um garoto que pratica bullying com a filha de Félix, goleiro da Seleção Brasileira conhecido pelo apelido de "Frangueiro". As provocações do personagem levam a menina a questionar o pai sobre o significado do apelido, dando início a um dos momentos marcantes da narrativa.

Após a estreia na Netflix, Lucas já garantiu mais um trabalho no audiovisual. O ator participa de 'Farofeiros 3', com lançamento previsto para dezembro deste ano, interpretando um agente de aeroporto em uma participação especial.

Além das telas, Lucas também investe na formação artística. Atualmente, faz curso de preparação de atores na Army, sob orientação de Raphael Monteiro. Ele já integrou o elenco do espetáculo 'Super Fantástico' e agora se prepara para um novo desafio nos palcos: um musical inspirado no universo de Harry Potter.