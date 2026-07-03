Lia Mendonça consolida carreira ao unir entretenimento e valorização da cultura paraense

Lia Mendonça vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória profissional. Com uma comunidade que ultrapassa 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora paraense ganhou ainda mais projeção nacional nos últimos meses e tem aproveitado esse alcance para fortalecer um propósito que considera essencial: representar e valorizar a cultura do Pará.

A criadora de conteúdo viu sua visibilidade crescer após a repercussão de sua aproximação com MC Daniel. As interações entre os dois nas redes sociais despertaram a curiosidade do público, e o interesse aumentou quando o cantor viajou ao Pará para encontrá-la, ampliando significativamente o alcance de suas publicações e apresentando seu trabalho a uma nova audiência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em meio à grande exposição, Lia optou por direcionar os holofotes para além da vida pessoal. Em seus conteúdos, passou a mostrar aspectos do cotidiano paraense, apresentando tradições, gastronomia, costumes, manifestações culturais e a identidade da região Norte para milhões de pessoas em todo o país.

Natural de Belém, a influenciadora acredita que ainda existe um grande desconhecimento sobre o Pará e a Amazônia, muitas vezes alimentado por estereótipos que não refletem a realidade da região. Por isso, faz das redes sociais uma vitrine para mostrar a diversidade cultural, a riqueza histórica e os talentos locais, contribuindo para ampliar o olhar do público sobre o Norte do Brasil.

A maior exposição também impulsionou sua carreira. Lia passou a ser destaque em veículos de entretenimento, conquistou novos seguidores e iniciou uma nova fase profissional, expandindo sua atuação para projetos na televisão e diversificando sua presença no mercado do entretenimento.

Mesmo com o crescimento da carreira, a influenciadora afirma que pretende continuar utilizando sua visibilidade para fortalecer artistas, empreendedores e manifestações culturais paraenses. Seu objetivo é mostrar que o Norte possui uma identidade própria, rica e diversa, ocupando cada vez mais espaço no cenário nacional.

Com autenticidade, uma audiência fiel e novos projetos em andamento, Lia Mendonça consolida sua trajetória como uma das influenciadoras em ascensão no país. O aumento da visibilidade representou um importante impulso para sua carreira, mas também reforçou seu compromisso de apresentar ao Brasil um Pará que vai muito além dos estereótipos e que merece ser conhecido por sua essência, cultura e diversidade.