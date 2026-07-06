Osvaldo Ríos surpreende fãs ao assumir missão internacional ligada às eleições no Brasil

Osvaldo Ríos, eterno galã de produções como Kassandra, Gata Selvagem, Abraça-me Muito Forte, Coração Selvagem e Triunfo do Amor, está prestes a embarcar em um novo projeto. O artista integrará a missão internacional da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EuroLat) para acompanhar as eleições no Brasil.

A participação do ator acontece na condição de membro e embaixador da instituição, responsável por promover a cooperação entre a União Europeia, a América Latina e o Caribe, além de participar de missões de observação eleitoral em diferentes países.

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A novidade chega pouco tempo depois de Osvaldo receber o Top Humanity Leader Award, reconhecimento internacional concedido durante cerimônia promovida por representantes da Família Real de Dubai. A honraria destacou tanto sua trajetória artística quanto seu envolvimento em ações sociais e humanitárias ao longo dos anos.

A notícia surpreendeu muitos fãs, acostumados a acompanhar o ator apenas na televisão. O novo compromisso evidencia uma fase diferente de sua carreira, na qual o prestígio conquistado como astro das novelas também o coloca em posições de relevância em iniciativas internacionais.

Ídolo de gerações, Osvaldo Ríos continua mostrando que sua história vai além dos romances da ficção. Entre homenagens, reconhecimento internacional e novos desafios, o ator segue escrevendo capítulos marcantes dentro e fora das telas.