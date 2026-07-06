De ex-gesseiro endividado a fenômeno do TikTok: conheça a história de Rodrigo Locutor

Aos 42 anos, Rodrigo Locutor viu sua vida mudar completamente. Depois de trabalhar durante 24 anos com gesso na construção civil, precisou abandonar a profissão após desenvolver graves problemas na coluna e no nervo ciático. Sem conseguir trabalhar, acumulou cerca de R$ 140 mil em dívidas, enfrentou a depressão e acreditou que não conseguiria recomeçar.

Foi nesse momento que um amigo o apresentou ao TikTok. Sem experiência com redes sociais, Rodrigo decidiu fazer uma tentativa. Sua primeira live praticamente não teve audiência. Para não desistir, chamou a própria irmã para conversar com ele durante a transmissão. Aos poucos, novas pessoas começaram a entrar, participar e permanecer. Sem perceber, aquele espaço se transformava em uma comunidade.

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Conhecido como Rodrigo Locutor por causa da voz potente e marcante, ele descobriu que seu maior talento era comunicar e entreter. O que começou como uma tentativa de superar uma fase difícil acabou se tornando sua profissão.

Morador de Campinas (SP), Rodrigo hoje vive exclusivamente da internet. Em apenas dois anos de plataforma, conquistou quase 320 mil seguidores no TikTok e soma mais de 2 milhões de visualizações em seus vídeos. Seu conteúdo mistura humor, improviso, desafios, debates e conversas sobre os mais variados assuntos, sempre com interação direta com o público.

Não existe horário fixo para suas transmissões. Segundo ele, basta entrar ao vivo para que os seguidores comecem a aparecer. O vínculo criado com a audiência fez com que suas lives se tornassem um ponto de encontro para milhares de pessoas, que acompanham seu conteúdo diariamente.

O vídeo que impulsionou sua popularidade foi justamente aquele em que, com seu jeito irreverente e bem-humorado, declarou ser "o maior de todos no TikTok". A frase viralizou, ajudou a ampliar sua visibilidade e consolidou sua personalidade como um criador confiante, espontâneo e autêntico.

Hoje, Rodrigo Locutor é mais do que um influenciador digital. É a prova de que uma boa história, aliada ao humor, ao carisma e à capacidade de criar conexão com o público, pode transformar completamente a vida de uma pessoa.